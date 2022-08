中概股全线狂飙，抄底时机已来？

中概股自7月以来呈现震荡下行趋势,其下行主要受多方面因素推动。

中国股市7月因宏观经济表现疲弱呈现调整行情

中国科技股近几周陆续发布二季度财报,市场此前预期二季度报告因疫情扰动表现欠佳

中美就赴美上市的中概股就审计问题尚未达成共识

近日,央行与政府其发力巩固国内宏观经济形势。中国人民央行在8月15日开展4000亿元中期借贷便利(MLF)(含对8月16日MLF到期的续做)和20亿公开市场逆回购操作,MLF和逆回购操作的中标利率分别下调10个基点。8月22日分别下调1年期和5年期LPR利率5/15个基点至3.65%/4.3%,促进宏观经济复苏。这是央行今年以来的第二次双双下调LPR。

8月24日,国常委部署稳经济一揽子政策的接续政策措施,发力巩固经济稳增长态势。会议指出当前经济延续6月份恢复态势但因局部疫情扰动出现波动,目前经济复苏进程不够牢固,市场信心仍旧不足。因此,仍需合理运用工具推动经济稳中向好。

恒生科技指数昨日收涨6%,结束5日连跌。

恒生科技指数 HSTECH —— 日线图

中概互联网ETF 513050 —— 日线图

从基本面上看,中概互联是稳定国内宏观经济的重要支柱,今年政策监管已经趋向于常态化管理,中概互联的健康运作可带动就业复苏,例如软件信息服务,灵活就业(视频博主、外卖配送、滴滴司机,电商等,当前国内灵活就业人群已超过2亿)。

此外,科技公司的云业务有助于帮助国内中小企业数字化转型;互联网平台对建设数字经济具有重要推动作用;新能源汽车的发展离不开互联网企业对车机技术的支持。

互联网巨头在二季度的表现虽呈现增速下滑,但整体表现超预期的稳固,例如阿里、腾讯、京东等巨头。宏观经济的改善预期或为三季度业绩的弹性。昨日京东(09618.HK)收涨11%,阿里巴巴(09988.HK)收涨8.75%,美团(03690.HK)收涨8%,腾讯(0700.HK)收涨4.84,网易(09999.HK)收涨5.25%。

京东集团 09618.HK —— 日线图

价格向上突破旗形整理通道,目前仍维持多头观点,今日早盘高开回落,稳健的投资者可逢低进行跟踪,下方支撑:230。 第一目标:270。

腾讯控股 0700.HK —— 日线图

腾讯筑底反弹,符合我们在8月17日的预测,已触及第一目标330,若价格形成突破或进一步上行至400。

网易 09999.HK —— 日线图

网易呈现底部震荡趋势,130上方形成多重支撑,上方压力关注156-160。

阿里巴巴09988.HK —— 日线图

阿里巴巴目前呈现底部的震荡上行通道,价格若突破100或触及通道上轨压力130附近。

仍有一些未知因素需要考虑

海外风险,美联储加速紧缩打压市场风险情绪、海外监管扰动

通胀上行风险(食品、能源)打压消费需求,经济复苏不及预期

疫情反复性风险对经济复苏的扰动

腾讯、网易能否下半年获得新游戏版号,海外游戏市场的拓展情况



