中概股全线狂飙，抄底时机已来？

中概股自7月以来呈现震荡下行趋势，其下行主要受多方面因素推动。

中国股市7月因宏观经济表现疲弱呈现调整行情

中国科技股近几周陆续发布二季度财报，市场此前预期二季度报告因疫情扰动表现欠佳

中美就赴美上市的中概股就审计问题尚未达成共识

近日，央行与政府其发力巩固国内宏观经济形势。中国人民央行在8月15日开展4000亿元中期借贷便利（MLF）（含对8月16日MLF到期的续做）和20亿公开市场逆回购操作，MLF和逆回购操作的中标利率分别下调10个基点。8月22日分别下调1年期和5年期LPR利率5/15个基点至3.65%/4.3%，促进宏观经济复苏。这是央行今年以来的第二次双双下调LPR。

8月24日，国常委部署稳经济一揽子政策的接续政策措施，发力巩固经济稳增长态势。会议指出当前经济延续6月份恢复态势但因局部疫情扰动出现波动，目前经济复苏进程不够牢固，市场信心仍旧不足。因此，仍需合理运用工具推动经济稳中向好。

恒生科技指数昨日收涨6%，结束5日连跌。

恒生科技指数 HSTECH —— 日线图

来源：Tradingview

中概互联网ETF 513050 —— 日线图

来源：Tradingview

从基本面上看，中概互联是稳定国内宏观经济的重要支柱，今年政策监管已经趋向于常态化管理，中概互联的健康运作可带动就业复苏，例如软件信息服务，灵活就业（视频博主、外卖配送、滴滴司机，电商等，当前国内灵活就业人群已超过2亿）。

此外，科技公司的云业务有助于帮助国内中小企业数字化转型；互联网平台对建设数字经济具有重要推动作用；新能源汽车的发展离不开互联网企业对车机技术的支持。

互联网巨头在二季度的表现虽呈现增速下滑，但整体表现超预期的稳固，例如阿里、腾讯、京东等巨头。宏观经济的改善预期或为三季度业绩的弹性。昨日京东(09618.HK)收涨11%，阿里巴巴(09988.HK)收涨8.75%，美团(03690.HK)收涨8%，腾讯（0700.HK)收涨4.84，网易（09999.HK）收涨5.25%。

京东集团 09618.HK —— 日线图

来源：CMC Markets

价格向上突破旗形整理通道，目前仍维持多头观点，今日早盘高开回落，稳健的投资者可逢低进行跟踪，下方支撑：230。 第一目标：270。

腾讯控股 0700.HK —— 日线图

来源：CMC Markets

腾讯筑底反弹，符合我们在8月17日的预测，已触及第一目标330，若价格形成突破或进一步上行至400。

网易 09999.HK —— 日线图

来源：CMC Markets

网易呈现底部震荡趋势，130上方形成多重支撑，上方压力关注156-160。

阿里巴巴09988.HK —— 日线图

来源：CMC Markets

阿里巴巴目前呈现底部的震荡上行通道，价格若突破100或触及通道上轨压力130附近。

仍有一些未知因素需要考虑

海外风险，美联储加速紧缩打压市场风险情绪、海外监管扰动

通胀上行风险（食品、能源）打压消费需求，经济复苏不及预期

疫情反复性风险对经济复苏的扰动

腾讯、网易能否下半年获得新游戏版号，海外游戏市场的拓展情况



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