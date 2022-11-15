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恒指暴力反弹超20%，底部已现？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

15 Nov 2022, 15:10

恒指自10月31日触及十年来低点14600后开始了强势反弹趋势，截至11月14日盘中最高触及18187.4点，较低点反弹幅度约23%。

此轮反弹主要的驱动力为内外多重利好消息推动。海外方面，美国10月总体和核心CPI均超预期回落，这让市场解读为美国已经处于价格压力缓解的初期阶段，抗击通胀取得了初步的进展，支持了美联储在12月加息50个基点，风险偏好的回升促使全球股市在上周大幅度上涨。

国内方面，上周五国务院联防联控机制综合组发布了进一步优化疫情防控工作的二十条措施，防控政策逐步摆脱“一刀切”，向精准防控转变，这加大了市场对于中国经济复苏的预期。

房地产行业也迎来政策利好，监管层出台16条金融新政加大对房市的扶持力度，使市场风险偏好得以修复，地产股连续大涨两周，碧桂园自11月1日低点1港元反弹约248%，万科自低点9.87港元反弹约49%，龙湖集团自低点7.26港元反弹约225%，华润置地自低点23.95港元反弹约45%。

大型科技股也大幅度拉升，自10月底以来，腾讯、美团、京东累计反弹均超40%，阿里巴巴反弹约28%，网易反弹约30%。

新能源汽车方面，自10月底以来，比亚迪股份累计反弹约24%，蔚来汽车反弹40%，小鹏汽车反弹约58%，理想汽车反弹约50%。

分析港股底部是否出现，首先要参考美股。从过去历史的走势来看，港股和美股保持高度的正相关性，由于香港实行联系汇率制，港元与美元挂钩，港股定价权主要取决于外资，由此我们需要判断的是美股的熊市周期是否已经结束。

香港恒生指数（蓝线） vs 标普500指数（黄线）

来源：Tradingview, CMC Markets（11月15日）

点击查看大图

以本世纪两者走势举例，从上图可以清晰的看出，恒生指数与标普500指数的底部几乎在同一时间出现。分别出现在2003年初，2009年初，2011年10月，2016年1月，2020年3月。

而对于美股的底部是否出现，我们已经在之前的文章做过具体分析。本轮反弹的主要驱动力为多重海内外利好消息的持续发酵，然而我们需要理性思考目前的宏观经济状况。国家统计局最新的数据显示，中国10月社会消费品零售同比-0.5%，低于预期的1%，前值为2.5%；10月规模以上工业增加值同比5%，低于预期的5.2%，前值为6.3%；1-10月城镇固定资产投资者同比5.8%，低于预期的5.9%，前值为5.9%。数据反映出当前宏观经济复苏进程仍不牢固，内需仍处于疲软态势，房地产市场目前观望情绪仍然较重，而疫情管控的全面放开可能需等到明年第一季度之后。

由此可见，当前港股的反弹属于长期下跌后的超跌修复，投资者应警惕追高风险。但从另一方面来看，随着中国政府不断出台利好政策支持宏观经济复苏，疫情防控也在朝好的方向发展。政策的落实需要时间，后续消费信心料得以修复。因此，即使恒指可能出现二次回落，但可能处于底部震荡态势，下方空间相对有限，投资者可以把握每次出现深回调的机会。

香港恒生指数 HSI —— 日线图

来源：CMC Markets（11月15日）

点击查看大图


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