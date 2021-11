一周展望：美联储主席花落谁家？如何影响后市金价？新西兰本周将继续加息！美联储，欧央行货币政策会议纪要。

上周五美国三大股指涨跌不一,道指连续两周走低,其中能源股、银行股和航空股普跌,截至周五收盘,道指跌0.67%,报35640.93点;标普500指数跌0.16%,报4702.15点;纳斯达克指数涨0.5%,报16588.5点。大型科技股多数上涨,苹果、英伟达和微软续创历史新高。

美股中概股普跌,阿里巴巴跌1.86%,京东涨4%,美团跌2.21%,百度跌1.7%,网易涨2.73%,哔哩哔哩跌1.12%。

美元指数继续走高,盘中最高涨至96.22,录得上涨0.08%,报96.18%;受美元指数强势影响,非美货币普跌,澳元兑美元跌0.58%,欧元兑美元跌0.71%,英镑兑美元跌0.33%。

现货黄金周五走低,从盘中最高1865.84美元/盎司下挫近20美金,最终收跌0.65%;现货白银跟随跌势,录得收跌0.87%,报24.60美元/盎司。

美、布两油大幅重挫,周线录得四连阴,美国原油盘中大跌逾4%,日低触及76.08美元/桶,为10月7日以来首次,录得收跌3.39%;布伦特原油收跌3.28%,报78.76美元/桶。

拜登表示将在11月25日感恩节前公布美联储主席人选,金价恐出现剧烈波动

在上周四,美国总统拜登宣称将在大约4天内宣布美联储主席的最终人选,预计最快将于澳东时间今明晚宣布人选,目前市场预测新主席会在现任主席鲍威尔和理事布雷纳德中产生。美联储主席的人选确立首先要由总统进行提名,然后经历参议院进行投票。

鲍威尔和布雷纳德的不同之处?鲍威尔在出任美联储主席之前的职业是律师和投资银行家,而布雷纳德是哈佛大学经济学博士,麻省理工大学应用经济学副教授,经济学学术背景更加丰厚,因此更像是“科班”出身。与鲍威尔相比,布雷纳德更加关注美国的就业问题,她表示在实现充分就业前不应该进行加息。相同的是,布雷纳德和鲍威尔都对通胀有着较高的容忍度,因此在货币政策上,两者都为鸽派,但布雷纳德相比鲍威尔鸽派更深。如果布雷纳德意外当选,意味着美联储加息的步伐可能放缓。

之前,市场预期美联储最快将在明年7月进行加息,年内加息两次。如果布雷纳德当选,加息的时间可能会定在12月。

对于金价而言,在上周涨到1877.37美元/盎司的高位后,目前陷入了高位盘整的趋势当中,黄金的投资者在关注美联储主席最终花落谁家。如果布雷纳德当选,金价恐大幅走高,剑指第一目标位1900。如果鲍威尔当选,金价恐出现短期的回落,但随后在支撑处反弹走高,支撑位置可参考1830。因为两人都为鸽派人士,因此不会轻易动摇现阶段的黄金趋势,黄金在年底预计会有不错的表现。

现货黄金XAUUSD——日线图

图片来源:CMC Markets

美联储货币政策会议纪要、欧洲10月货币政策会议纪要——周四

美联储将在周四澳东时间早上6点公布货币政策会议纪要,由于正值感恩节假期期间,预计此次货币政策会议纪要将不会对现有货币政策进行明显的调整。但值得注意的是,美联储多位官员在上周表示,创纪录的通胀数据需要对当前的通胀前景进行重新评估,因此需要在12月的货币政策会议上讨论加速缩减资产购买规模。

欧洲央行将在同日澳东时间晚间11:30公布10月货币政策会议纪要,拉加德表示,在高通胀下欧洲央行的货币政策需要保持耐心和持久性。欧元区经济在供应瓶颈、能源价格的上涨,以及疫情的复燃使经济失去复苏动力,因此欧洲央行对于撤出现有的紧急刺激措施显得格外谨慎,紧缩预期较弱,可被解读为鸽派论调。因此,欧元兑美元恐持续维持低迷的走势。

值得注意的是,欧元兑美元在技术指标中进入到了空头的超卖区域,因此在短期或有反弹需求,4小时级别呈现下跌趋势,反弹高点第一目标位为1.13处,此处为4小时下跌趋势线压力位,如若突破,上方关注1.1380附近压力。

欧元兑美元 EURUSD ——4小时图

图片来源:CMC Markets

新西兰联储公布利率决议,市场预期本周将加息25个基点

周三澳东时间12:00,新西兰联储将公布利率决议,市场目前百分百预计将在本周进行加息,据路透调查,20位经济学家有19位预计将加息25个基点至0.75%,另一位认为将加息50个基点至1.00%。

新西兰ASB银行,野村证券认为新西兰央行大概率会上调50个基点。野村证券认为由于下一次的新西兰央行货币政策会议在2月23日召开,因此需要加大加息力度。

在加息预期的影响下,纽元兑美元在对比其他非美货币下得到了较强的支撑,目前在0.70上下20个点的区域内反复交投。如果新西兰央行如期加息25个基点,纽元兑美元或进行短线的反弹,但在买预期卖事实的影响下,以及美元的强势,其反弹的持续性可能受到限制。如果新西兰央行加息50个基点,纽元兑美元或出现较大程度的反弹,上方目标价位:0.7078。

纽元兑美元 NZDUSD ——4小时图

图片来源:CMC Markets

美团、拼多多、小米等公布第三季度财报

11.22 ——美股:知乎(盘前)、Zoom Video(盘后)

11.23——美股:小鹏汽车(盘前);港股:快手、小鹏汽车、小米集团

11.24——美股:富途控股(盘前)

11.26——美股:拼多多(盘前);港股:美团



