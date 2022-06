一周展望：G7、北約峰會或加劇全球多極化發展，美國5月PCE，歐洲6月CPI料繼續走高，中國6月PMI料持續回暖

上 周回顧

2022年FMOC票委、聖路易斯聯儲主席“鷹王”布拉德上週五在“央行與通脹”的瑞銀專家談話活動中表示,今年年底前或將利率提高至3.5%。

同日,在座談會上,澳聯儲主席洛威表示,澳大利亞經濟非常具有韌性,澳大利亞正走在回歸通脹的“狹窄道路“上,可能再次加息25個基點或50個基點。

美國6月密歇根大學消費者信心指數錄得50,低於市場預期的50.2,再創歷史新低。

據路透社和法新社6月26日報導,七國集團成員美國、英國、加拿大、日本决定禁止從俄羅斯進口黃金。

當地時間6月26日早上,烏克蘭首都基輔聽到巨大爆炸聲。 據烏克蘭獨立通訊社稱,基輔市和基輔州均傳出爆炸聲,烏克蘭全境拉響了防空警報。 俄羅斯國防部6月25日表示,在俄羅斯武裝部隊的支持下,盧甘斯克武裝已經完全控制北頓涅茨克市。

美國三大股指週五集體高收,納指漲3.81%,報12097.17點; 標普500指數漲3.42%,報3910.91點; 道指漲2.98%,報31494.13點。

歐洲股市全線收漲,歐洲斯托克50漲3.46%,報3561.3點; 德國DAX40漲2.37%,報13230.55點; 英國富時100漲3.31%,報7241.43點; 法國CAC40漲3.59%,報6126.3點。

亞太方面,富時中國A50漲1.88%,報14716點; 恒生指數漲2.86%,報21861點; 澳大利亞200指數漲2.44%,報6685.5點。

美元指數週五收跌0.23%,報103.94。 澳元兌美元漲0.76%,報0.6948。 歐元兌美元漲0.32%,報1.0555; 英鎊兌美元漲0.04%,報1.2267。

現貨黃金周五收漲0.23%,報1826.92美元/盎司。 白銀漲0.91%,報21.15美元/盎司。

國際兩油週五大幅下跌,美國WTI原油漲2.92%,報109.22美元/桶; 布倫特原油漲2.11%,報112.21美元/桶。

本周重要經濟事件和數據

G7峰會——周日–週二

當地時間6月26日,七國集團在德國巴伐利亞阿爾卑斯山舉辦為期三天的峰會,峰會的重要議題是當前俄烏局勢。 除俄烏局勢外,還包括氣候變化、糧食安全、能源危機等話題。 此外,美國總統拜登預計將在此次會議上討論全球基礎設施方案。 早在去年的G7峰會上,拜登就提出了40萬億美元的全球基建方案。

北約峰會——週二–週三

當地時間週二,北約峰會將在西班牙馬德里舉行,為期兩天,預期此次會議將集中討論烏克蘭問題。 烏克蘭總統澤連斯基和亞太領導人將參加此次峰會。 日本首相岸田文雄確認將出席該會議,成為首位參會的日本首相。 據此前報導,岸田文雄將在會議呼籲北約將注意力轉向亞洲。

此外,北約秘書長斯托爾滕貝格在此前的新聞發佈會中表示,將就北約的新戰略概念做出决定,闡述對俄羅斯和新興挑戰的立場,並在該檔案中首次闡述對中方立場。

瑞典和芬蘭事宜將被列入峰會的議程中。 烏克蘭總統辦公室副主任伊戈爾·佐夫克瓦在接受《金融時報》採訪表示,不尋求近期加入北約的措施,但希望北約將與烏克蘭的夥伴關係寫入新戰略概念檔案。 澳大利亞總理阿爾巴內塞將參加此次北約峰會。

歐洲央行論壇——週三

當地時間週三,歐洲央行論壇將在葡萄牙辛特拉舉行。 美聯儲主席鮑威爾,歐洲央行行長拉加德,英國央行行長貝利將出席該論壇並發表講話。 本次論壇預計將圍繞通脹和經濟的平衡展開討論。 面對通脹的進一步攀升,以及歐洲當前的低利率環境,歐洲央行預計將在此次論壇比英國央行和美聯儲表現的更加鷹派,釋放更加明確的政策訊號。 而英國央行或將在此次論壇上將側重點更多向抑制通脹傾斜,英國5月CPI同比錄得9.1%,這將使英國央行開始考慮下半年多次加息50bps。 美聯儲預計將重申抑制通脹至2%的决心,並且討論經濟“軟著陸”的困難,而這個代價則是通脹率下降的同時,失業率重新上升。

歐洲6月CPI——週五

週五北京时間17:00將發佈歐元區6月CPI年率初值,市場預期歐洲6月CPI同比進一步上升至8.3%,前值為8.1%,剔除食品與能源的覈心CPI預期同比錄得4.7%,前值為4.4%。 在本月的貨幣政策會議上,歐洲央行宣佈將在7月1日結束資產購買計畫,並開始加息週期,計畫在7月會議上加息25bps,通脹數據將使歐洲央行持續保持鷹派,並在年內多次進行加息。 當前市場預期歐洲央行將在9月進一步加息25bps,但若通脹數據持續惡化,加息幅度或將提高至50bps。

中國官方6月PMI——週四

週四,國家統計局將公佈6月綜合PMI,製造業和非製造業PMI。 5月中國製造業PMI為49.6%,雖然仍處於50以下的衰退區間,但相較於4月已經出現明顯改善。 而6月中國疫情進入到解封期,預計在政策的持續發力、供應鏈問題緩解的背景下,中國6月PMI預計將進一步上修,製造業PMI有望重回50上方。

美國5月PCE,個人消費支出月率——週四

週四北京时間20:30,美國勞工統計局將公佈5月PCE數據,市場預期5月覈心PCE物價指數同比錄得4.8%,前值為4.9%; 預期環比錄得0.5%,前值為0.3%。 5月個人支出預期環比錄得0.4%,前值為0.9%,反映出在5月通脹進一步飆升的背景下,市場預期價格將持續打壓群眾的消費意願和能力。

歐佩克+部長級會議——週四

當地時間6月30日,第30届歐佩克+部長級會議將在奧地利舉行,該會議預計將討論8月的增產計畫,俄烏衝突引發了能源項目的投資成本的上升,很多成員國的閒置產能有限,預計8月的增產計畫將與7月持平,即64.8萬桶/日。

以下是具體經濟資料和事件:

週一:G7峰會

週二:北約峰會

週三:歐洲央行論壇

美國一季度實際GDP年化季率終值

週四:中國6月官方製造業PMI

歐元區5月失業率

美國5月PCE

美國5月個人消費支出月率

歐佩克+部長級會議

2022年FOMC票委、聖路易斯聯儲主席布拉德發表講話

週五:中國6月財新製造業PMI

歐元區6月CPI

本周重要產品關注

納斯達克指數NDAQ——日線圖

圖片來源:CMC Markets

納指在上週五迎來走高,在11000附近形成短期底部並反彈至目標價12000。 MACD指標在日線級別下方再次形成金叉,價格在短期或具有一定的延續性。 從趨勢上看,納指暫時不能判定為趨勢的反轉,更傾向於短期反彈,均線名額尚未形成明顯的粘合金叉。 價格現時仍處於下行通道中,納指上方所面臨的價格壓力在12500,然後是12800。 周線級別暫未出現大級別反轉訊號,穩健的投資者仍可耐心等待。 本周需關注在價格在前兩個交易日的延續性,若不能進一步上行突破這兩個價格壓力,或面臨二次回落。

澳大利亞200指數ASX200——日線圖

圖片來源:CMC Markets

澳大利亞200指數上周追隨美股實現價格的反彈,但形態上更傾向於短期超跌後的反彈。 由於在政策上剛處在發力期,價格延續性將受到影響,囙此本周更傾向於沖高回落,抄底資金或在回補上方缺口6750後迎來獲利了結。

香港恒生指數HSI——4小時圖

圖片來源:CMC Markets

4小時圖恒指維持震盪上行節奏,當前思路繼續維持中長期多頭不變,上方的目標為22700。 操作思路以逢低看多為主。 行業監管預計將進入常態化,力度放鬆。 估值較低將持續吸引資金流入,疫情復蘇後業績將在後續季度迎來反撲,基本面利好。 考慮到本周或有週邊回落風險,囙此傾向於低吸。 下方以21000附近作為防守。

澳元兌人民幣AUD/CNH——4小時圖

圖片來源:CMC Markets

由於美元自6月以來保持強勢對澳元形成打壓,並且中國央行表示不會進行大水漫灌封锁了人民幣的持續走軟,澳元兌人民幣自6月以來持續走軟。 但美元指數的走勢或將受到經濟衰退以及可能會出現的下半年鷹派不及預期的影響走弱,澳聯儲政策預計將持續鷹派。 囙此,澳元有望重新走强。 中國央行下半年貨幣政策料將持續維持寬鬆,囙此,澳元兌人民幣仍有向上空間。 從圖形結構看,當前澳元兌人民幣處於上升旗形整理的下軌支撐處,囙此有望迎來向上反彈。 下方支撐:4.6。

美國原油Crude Oil WTI——日線圖

圖片來源:CMC Markets

美國原油現時在100上方獲得了支撐。 從目前來看,此輪價格下跌主要消化歐佩克增產,拜登7月訪問沙特,美國施壓本土油企的預期。 隨著這一波預期的消化,價格或將進入到階段的橫盤期。 從當前基本面上看,歐佩克雖然將在7,8月增產,但由於除沙特、阿聯酋以外的成員國的閒置產能有限,囙此歐佩克進一步擴產或迎來一定挑戰,由於缺乏進一步的市場預期引導,價格或將在高比特進入橫盤。 但油價見頂或已成為定論,下一步關注7月拜登訪問沙特。 下半年策略以逢高看空為主,當前反彈關注上方阻力114附近。



