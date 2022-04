宿命对决！两周后的法国大选马克龙能否再次连任？

现任总统马克龙(27.60%)和极右翼候选人勒庞(23.41%)将参加将于24日举行的法国总统选举第二轮投票,两人将重现2017年的对决。相较于2017年,两人的得票率都有所上升,勒庞对马克龙依旧存在不少的威胁。左派的梅朗雄获得21.95%的选票位列第三遗憾落选。法国的政治格局更加巩固,两极分化进一步加深。三个党派获得了73%的选票,2017年为65%。极右候选人和极左候选人获得了58%的选票,而2017年为47%。

其次,马克龙的右翼得票率有限,因此需要在第二轮选举中寻求左翼的支持。而2017年,马克龙可以依靠中右翼的菲永选民(20.01%),让瓦莱丽·佩克雷的选民(获得4.79%的选票)做的相对较少。这是因为一些中右翼人士已经在第一轮投票中把票投给了马克龙,而极右翼的人则把票投给了泽穆尔。泽穆尔现在已正式支持勒庞。相反,最大的选民群体无疑是马克龙的左派。绿党领袖雅尼克·贾多(4.58%)和左翼候选人安娜·伊达尔戈(1.74%)已经表示支持马克龙,现在的焦点则转向了极左候选人梅朗雄的首轮选民(21.95%)。这些年勒庞的表现有所改善,比2017年总统选举第一轮多获得了50万张选票。

勒庞能赢得第二轮选举吗?

最近的民意调查和投注赔率继续让马克龙总统在第二轮中占据明显优势。截至今天,现有的民意调查显示,马克龙将以远低于2017年的优势战胜了勒庞(51% - 53%,2017年为66%)。预测市场将勒庞获胜的几率降低至17%。

勒庞预计可以获得90%以上右派落选人的选票,而马克龙能获得多少左派的选票是一个未知数。梅朗雄申明“不会投给勒庞一票”,但马克龙对于极左的号召力已经不如五年前,而在经历了第一轮失败的左派选民,有多少人会选择弃权仍然是未知数,所以不能说马克龙一定稳操胜券。

援引德国《时代》的《三分之一的法国人投票给极右翼分子》文章中的言论,勒庞在第一轮投票中吸引的选民数量创下历史新高。极右翼阵营获得的选票加起来达到了35%左右。勒庞的竞选纲领贯彻极端右翼和民粹主义:她的一个重大计划就是确立“国家优先”,即未来在法国出生的人将自动获得工作或住房补贴,而在法国以外地区出生的人则被直接筛除。

由于在俄乌战争时期,马克龙在双方竭力周旋,但结果是并未从中获得明显的利益,而且在能源价格飙升的背景下使法国的通胀日益加剧。而参与国际纠纷的马克龙也并未像勒庞在选举上表现的更加积极。饱受通胀困扰的法国选民也在关注其购买力,而勒庞也抓住了这一点。

在24日举行的第2轮比赛之前,有什么值得关注的?

首先,需关注马克龙定于4月16日在马赛(梅朗雄的大本营和选区)举行的下一次重大政治集会,马克龙将如何宣布更多左翼的措施以吸取更多左翼的选民。其次,将观察梅朗雄对支持马克龙的程度。第三,将寻找详细的民意调查,以显示第一轮梅朗雄选民的投票意向。第四,4月20日将有一场电视辩论。2017年,勒庞的糟糕表现损害了她的信誉,并为她这次的表现设定了较低的标准。过去的经验表明,一场成功的电视辩论可以帮助说服犹豫不决的选民。



