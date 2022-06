美國通脹或面臨緩解，但衰退不可避免，魚和熊掌不可兼得

從今年5月以來,金融環境的收緊程度加速,由此產生了對經濟增長的拖累,疊加今年巨大的財政拖累,足以使經濟走上適度低於潜在增長的道路。

從好的一些方面來看,根據高盛的資料顯示,經濟活動從今年年初開始已經出現放緩,並且在5月呈現加速現象,經濟活動放緩從而抑制需求端。

圖片來源:Goldman Sachs Global Investment Research

勞動力需求開始放緩。 薪水增長已經從去年冬季的每月增長60萬人下降到最近的每月增長40萬人,職位空缺也開始减少,失業率已經連續三個月保持在3.6%。 就業市場相對進入飽和狀態。

在薪資方面,平均時薪增速自今年1月以來呈現大幅下滑,這表明去年的強勁增長可能部分受到一次性因素的驅動,例如大規模失業救濟、特大規模獎金,以及勞動力市場在初期復蘇時帶來的招聘熱潮。 而就業市場的飽和狀態將進一步限制薪資漲幅。

圖片來源:TradingEconomics

此外,商業活動調查的供應商交貨時間組成部分表明,供應鏈正在恢復,2022年5月,美國供應商交貨指數為61.3。 指數值高於50%表示交付次數减少,而低於50%表示交付次數加快。 而這一指數處於連續下降趨勢。

圖片來源:Statista

雖然大宗商品價格進一步上漲,推高了消費者通脹預期,圖為彭博商品指數,自6月中以來價格出現明顯回落,MACD指標出現明顯背離(走勢向上,但MACD指標形態向下),這意味著大宗商品價格或將進一步下行。

圖片來源:Tradingview

但從差的方面看,鷹派的美聯儲和更緊的金融環境將拖累經濟增長

美聯儲對通脹和通脹預期數據走强的反應是更積極地加息,再加上財政拖累和今年實際可支配收入的下降,預計增長預期將下調,高盛將2022年平均增速下調至2.5%,第四季度增速將降至0.9(之前為1.3%),2023年的GDP年平均增速將降至1.4%(之前為1.6%)。 並將2022年的失業率預測提高到3.6%,2023年的失業率預測提高到3.8%,2024年的失業率預測提高到4.0%。

美聯儲通過收緊貨幣政策限制市場經濟活動,從而限制人們的消費支出,這會壓低通脹,這是美聯儲的唯一手段,為達成美聯儲2%承諾的目標,結合現在8.6%的通脹水准,勢必使美聯儲本輪加息周期至少持續到明年。 囙此,美聯儲經濟軟著陸的夢想是不現實的,明年經濟衰退的概率非常高,甚至更早的出現在今年下半年。

經濟衰退會是什麼樣子?

預測更嚴重衰退的兩個主要因素是金融危機和最初的經濟過熱。 在經濟衰退中,薪水增長和通脹將迅速下降,在當前貨幣政策路徑不會出現明顯改變的基礎上,政府或運用財政政策來進行應對衰退,但整體程度有限,因為在即將到來的中期選舉後,美國政府很可能出現分裂。

根據高盛統計,在衰退時期,平均而言,實際GDP同比增速比潜在水准低3.75個百分點(相當於今天實際GDP增速的-2%),失業率上升2.5個百分點左右。 在較淺和較深的衰退中,違約率的平均增幅大致相同,而在戰後較淺和較深的衰退中,標準普爾500指數也同樣下降了約30%,這與1月份的峰值以來已經持續的25%的降幅相差不大。



