欧盟对俄第六轮制裁落地，原油触及120后回落，后续如何看待？

欧洲理事会于5月30日和31日举行会议,对俄罗斯实施的第6轮制裁达成一致。最重要的制裁是禁止俄罗斯石油进口,据欧洲理事会主席Charles Michel称,到今年年底,欧盟将停止近90%的俄罗斯石油进口。这将是导致俄罗斯全面停止向欧盟出口化石燃料的第一个决定性步骤。

受此消息影响,WTI原油盘中突破120整数大关,最高触及121.24美元/桶,随后急剧回落,最终收跌1.89%,报116.47美元/桶。目前价格运行于116美元附近。

此外,通过管道运输的原油临时被排除在制裁之外,这一决定解决了匈牙利的担忧,但也反映出欧盟领导人在禁止从俄罗斯进口能源的立场上产生的分歧。欧洲理事会还邀请欧盟委员会探讨临时进口价格上限(包括天然气)的可行性。从目前的情形来看,俄罗斯突然停止向欧盟出口天然气将严重影响经济增长,很可能将德国和意大利推入衰退。

这次欧洲理事会会议的结果有两个主要含义。首先,俄罗斯可能以中断天然气供应作为对石油禁令的回应的风险增加了,这可能导致欧洲经济前景的实质性恶化。欧洲理事会在6月会议更有可能同意欧盟委员会的提议,重新利用复苏基金的闲置资金,并加快REPowerEU计划的实施。

谨慎的多重制裁

欧盟委员会同意引入逐步禁止俄罗斯石油,但禁令豁免了通过管道输送的石油,这使得部分成员国(主要为匈牙利)可以继续通过Druzhba管道接收俄罗斯石油,直到可以安排替代供应。而德国和波兰作为两个目的地国家的北部天然气管道同意在今年年底前关闭进口俄罗斯石油,匈牙利,斯洛伐克和捷克共和国将暂时能够从该管道进口俄罗斯石油。如果这一豁免条例持续一段时间,为了避免三个经济体继续获得俄罗斯石油的价格优势(乌拉尔石油的定价远低于布伦特石油,价差近30美元/桶),欧盟委员会也可能考虑在未来对俄罗斯石油征收进口关税。这一两面性的决定反映了比较脆弱的欧洲国家(依赖俄罗斯石油的内陆国家)和不那么依赖的欧洲国家(法国、西班牙和波罗的海国家)之间的观点分歧。

除了石油禁令的讨论,考虑到天然气在欧洲能源结构中的核心地位,它也是这次会议的重要组成部分。在凡尔赛峰会的决定之后,欧盟一直非常积极地实现其能源供应商的多元化,并在其通用共享协议范围内扩大其天然气存储。虽然目前的天然气储量比2021年要大,并正在回到每年这个时候的历史平均水平,但成员国之间仍然存在重大差异。

欧洲理事会认识到这种差异性以及与天然气储存战略相关的风险,通过包括天然气供应团结协议和应急计划,朝着共享能源的方向迈进。此外,继法国和南欧提出的建议之后,欧盟理事会还邀请欧盟委员会探讨临时进口价格上限(包括天然气)的可行性。

制裁和衰退风险

在欧盟努力在对俄罗斯制裁对其经济增长的风险之间取得平衡之际,加大对石油制裁力度的决定引发了一个问题:俄罗斯企业是否会减少(如果不是完全中断的话)对欧洲的天然气供应。周二,俄罗斯天然气工业股份公司表示,已经切断了向荷兰的天然气供应,并将于周三丹麦全民公投前切断对丹麦的天然气供应。据悉该公司不打算切断更多的欧盟天然气买家,但欧元区经济增长的风险仍倾向于下行。

即便如此,欧盟领导人在俄罗斯石油禁令问题上的分歧可能会被对经济增长的共同担忧所抵消,从而为欧洲一体化提供了进一步的机会。欧盟理事会的讨论为加强一体化提供了一些明确的方向,呼吁加强结构性投资,以完成欧洲天然气和电力市场的“互联互通”,加快“可再生能源的部署”和“实现REPowerEU目标”。

新的卖家

在欧洲对俄罗斯原油禁运后,欧洲需要寻找新的卖家已弥补供应缺口,由于欧洲对环保的高要求导致其对低硫轻质原油的需求更强劲。美国的WTI原油和北海布伦特原油都属于轻质原油,但布伦特原油的主要买家是西北欧和美国东海岸的炼油厂,从而难以满足欧洲全境需求。然而,选择WTI原油意味着更加昂贵的运输成本。有钱的欧洲国家可以考虑,但没钱的欧洲小国无法负担。这意味着他们或寻求中东卖家,但中东原油大多是中质含硫原油,例如伊拉克的巴士拉轻油,阿联酋的迪拜原油,卡塔尔的卡塔尔海洋油等。西非是OPEC+最大的低硫原油生产地,但由于自身基础设施限制使产量有限。因此,欧洲的一些成员国只能在中东购买到含硫原油,并且价格在足够便宜的情况下。考虑到买家的激增,OPEC+或将在未来数月提高产量,昨日,部分OPEC成员国考虑豁免俄罗斯的石油生产协议,因为俄罗斯因制裁导致产量将受到削减,而其缺少的产量将由其他成员国增产弥补。随着7月消费旺季的到来,OPEC+即使在预期维持6月产量不变的情况下,预计也会在夏季提高产量,以满足疫情后复苏的亚洲需求激增,以及增加的欧洲买家。因此,产量的提高意味着供需缺口将进入到缩小的过程中,油价在伴随着最后一次冲高(需求激增)后进入到高位横盘并掉头(供应提高,进入供应平衡趋势)。

油价触及我们先前提到的目标价格120后迅速回落收阴,意味着上方较强的阻力,上行通道上方压制较为明显。因此,需观察油价能否具有二次上行动能站稳120上方,如若在周四OPEC+会议的影响下不能上破,油价或面临回落。

美国WTI原油 Crude Oil WTI ——日线图

