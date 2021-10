中国科技股反弹拉升港股升至1月高点，这些股票值得一看

自10月中旬以来,恒大引发的担忧逐步消退,中国科技龙头公司股价开始走出一波强劲反弹的行情,阿里、百度利好不断,拉升香港恒指一路上扬。周三阿里巴巴与百度高开高走,涨幅分别为7%与5%。带动恒指上涨1.35%,收盘26136.02点,为自9月10日以来最高。香港股市触底反弹,主要受到中国科技龙头股价拉动,外部受美股市场第三季度财告利好的支持,美国标普与道琼斯指数先后触及历史新高。

美股不再“金九银十”,港股迎来“抄底”契机

美国股市在9月份以来出现震荡行情,10月份在企业三级度财告季中蓄势反弹,恒指同时在10月份迎来”抄底”机会,并且在国庆假期后百万抄底资金涌入,技术图表上恒指走出“双底”反弹,自10月5日低点23,681.44一路飙升10%,时间只用了两个星期。在受到政策打压大跌后,中国科技龙头年内暴跌,当前市值已远低于市场估值的科技龙头而受到抄底资金的青睐。本周,中国科技龙头近日的利好不断,带动恒指一路上扬。

中国工信部实行互联网“拆墙”活动,百度喜迎利好

9月以来,中国工信部信息通信管理一直呼吁互联网巨头们的“拆墙”行动,目标直指阿里、字节跳动与腾讯。周一,工信部明确规定腾讯与字节跳动应允许包括百度搜索在内的其他互联网公司出现在其微信公众号内的搜索引擎中。百度周一开盘大涨,并连续三个交易日上行,涨幅达10%。

百度日线图突破自4月份以来的下行趋势线上行突破,MACD向上插入零轴,潜在形成中期筑底走势,短期修正可能较大,周二开盘缺口或为回调空间,潜在支持位置在169.16港币,中期上行目标在190港币。

阿里扩展亚洲云端业务,与亚马逊与微软形成抗衡

周二,阿里巴巴宣布将扩展其云端业务至亚洲其他地区包括韩国与泰国,与当前两大美国公司亚马逊与微软形成强有力的竞争。同一日,公司宣布将发布倚天710芯片,以支持云端业务的人工智能应用。云端计算将是阿里巴巴业务赢利点的长远目标。阿里巴巴港股9988.HK自1月份跌掉几近一半的市值,在10月5见低后一路反弹,涨幅高达33%。

阿里当前试探下行趋势线突破,上行的近期潜在阻力在100日均线184.88港币附近,回撤的可能性较大,最近的潜在支持在165.28港币附近。一旦上行突破或打开进一步的上行目标,短期上行潜在目标在201.12港币。

美团反垄断处罚落地,股价触底反弹

10月8日,美团被反垄断处罚34.42亿元后,并被要求退还商家独家合作保证金1289亿元,消息出炉后美团股价反而大涨,自10月6日低点230港币一路飙升27%,至昨日收盘价293.60港币。在中国,美团在外卖市场上占有约70%的市场份额。美团2021年一季度的活跃商户数量创出710万的历史高位,日均交易订单达3230万笔。



