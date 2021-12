央行下调一年期贷款市场报价利率（LPR）意味着什么？

什么是LPR利率?

LPR利率被称为贷款市场报价利率,是金融机构对其最优质客户执行的贷款利率,而其他贷款利率则在次基础上进行百分比加减。贷款利率需要参考LPR利率进行定价,目前LPR利率包括1年期和5年期以上两个品种。

LPR利率并不是由央行来确定的,是由18家银行每月在MLF(中期借贷便利)的基础上进行加点,去掉最高和最低值之后形成的平均价格就是每月的LPR利率,LPR=MLF+银行平均加点。

简单来说,MLF利率是央行向商业银行提供借款的利率,LPR利率是商业银行向客户提供贷款时的利率。

根据先前的公式,我们知道LPR利率是以公开市场操作利率(主要指MLF利率)加点的方式进行报价。因此一般情况下,MLF利率的上调或下调会传导至LPR利率,最终影响到了贷款利率。

下调一年期LPR却没有调整五年期LPR意味着什么?

一年期LPR利率通常与企业的中、短期贷款利率进行挂钩,五年期LPR利率通常与房贷利率挂钩。

中央经济工作会议提出中国经济所面临的三重压力,即“需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力”,体现出中央对于经济稳增长的重视。

因此本次降息仅针对一年期LPR利率,体现出此次降息旨在刺激实体经济发展,降低企业融资成本,贯彻房地产市场“房住不炒”的方针,监管层确保房地产市场当前的政策应该是稳字当头,促使房地产市场软着陆,这也是防止2015年的情形再次发展,即通过房地产市场来作为刺激经济的主要工具。

中国的经济下行主要有几个原因:

新冠疫情给与实体经济的强烈冲击,企业运作困难,资金链断层,负债累累。

大宗原材料的上涨,上游成本激增,传到至下游消费端,消费需求降低。

高房价抑制了居民的消费意愿。

在此背景下,央行如若再次下调5年期LPR利率,这或将使房地产的投机情绪再次兴起,地价的上涨也会使企业更加艰难,人们的购房压力再次加剧。

后续对于市场会有什么影响?

下调一年期LPR旨在持续降低实体经济的融资成本,从而刺激实体经济健康可持续的发展。此次的宽松是响应先前央行全面降准的信号,预计在明年或将有很多的宽松措施。因此,对于股市而言,实体经济的融资成本降低,有助于改善公司基本面,这也奠定了A股结构化牛市的理论依据。

结构化牛市,主要强调的是特定行业、特定企业的资产重估带来的牛市。这意味着需要投资者把握当前的主要赛道,适时换股,把握板块轮动的节奏。

2021年是新能源大年,光伏,风电,新能源汽车走出了巨牛行情,而很多绩优蓝筹惨遭杀估值的情况。从目前的政策来看,央行的降准降息主要是为了带动整个实体经济发展,拉动消费,因此投资者可适当关注以白酒为主的必选消费,新基建等板块在来年的表现。而今年大火的新能源在近期也出现了局部见顶的迹象,其未来一两年的业绩增速可能已在今年被炒作消化,因此投资者需注意接下来潜在的风格切换。



