一周展望：中国第三季度GDP，澳联储10月货币政策会议纪要，美联储公布经济状况褐皮书， 苹果10月发布会，特斯拉、奈飞、阿斯麦等公布第三季度财报。

上周回顾

10月15日晚澳东时间11:30,美国“恐怖数据”9月零售销售月率意外录得0.7%,市场预期为下降0.2%,前值由0.7%修正为0.9%。数据公布后,黄金大幅跳水,从日内高点1796.67美元/盎司下跌至低点1765.19美元/盎司,日内跌幅超30美金,截至收盘,黄金跌1.53%,报1768.55美元/盎司。白银跌0.84%,报23.34美元/盎司。

零售数据的意外利好带动了市场的风险情绪,美国三大股指集体走高,截至收盘,道琼斯指数涨1.01%,报35314.98点,距离历史高点35605.25点仅有300点左右的差距;标普500指数涨0.65%,报4473.78点;纳斯达克指数涨0.53%,报15157.71点。

美股科技龙头继续走强,苹果涨0.76%,特斯拉涨3.06%,亚马逊涨3.34%,谷歌涨0.22%,微软涨0.48%,Facebook跌1.1%,高通涨1.2%,奈飞跌0.94%。

澳洲200指数低开高收,涨0.32%,报7386.5点。11大板块除公用事业之外全部上涨,其中信息技术,原材料板块涨幅居前,分别涨1.41%,1.31%。必和必拓(BHP)涨2.11%,报38.78;FMG涨2.24,报14.6;力拓(RIO)跌0.82%,报99.62。Afterpay涨1.50%,报122.81;Xero涨0.68%,报144.5。

中国第三季度GDP年率——周一

周一澳东时间13:00将公布中国第三季度GDP年率,市场预期值为环比增长5.2%,相比于前值7.9%有所下滑,反映出中国在第三季度经济整体出现放缓迹象,其原因来自于中国对于房地产市场,教培等行业的管控,以及在煤炭价格暴涨的背景下,中国多地区开展限电限产,抑制了整体的经济增速。同日,中国还将公布9月规模以上工业生产年增长率以及社会消费品零售销售年增长率。



中国第三季度GDP年率图片来源:汤森路透

中国9月规模以上工业生产年增长率图片来源:汤森路透

中国9月社会消费品零售销售年增长率图片来源:汤森路透

澳联储10月货币政策会议纪要——周二

周二澳东时间11:30,澳洲联储将公布10月货币政策会议纪要,从9月的澳大利亚就业数据来看,澳洲的失业率为4.6%,相比于8月4.5%略有上升。但随着悉尼的解封,以及墨尔本将在本周四解封,预计经济活动将在年底开始反弹。失业率会有所下滑。

对于本次货币政策会议纪要,在伴随着解封后经济活动的启动的情况下,澳洲联储或不会对现有货币政策路径做出明显改变,并尽可能的表现出对经济的乐观态度。澳联储认为预计在2022年年底经济将回复至疫情前的水平,而从本月开始,解封后经济复苏将重新进入正轨,因此在此期间,澳联储会持续维持宽松的货币政策。而随着美元的走强,澳元兑美元的反弹或将迎来阶段性的终点。

澳元兑美元 AUDUSD——日线图图片来源:CMC Markets

美联储公布经济状况褐皮书——周四

周四澳东时间凌晨5点,美联储将公布经济状况褐皮书,美国经济褐皮书是联邦储备委员会编辑的关于国内经济形势的概要,美国经济褐皮书是‘联邦储备地区当前经济状况评论概述’的普遍称法,取名“褐皮书”系因装订镶边颜色属褐色。

在通胀水平居高不下,连续两份令人失望的非农就业报告,以及供需关系失调的背景下,预计本次褐皮书将评估美国经济的增速较之前的时期有所放缓。本次的关注点或将集中在就业市场上,劳动力的短缺仍然是一个非常重要的问题,社会就业意愿不强,失业人员倾向于领取政府救济金度日。而随着各州政府签发的每周300美元的失业救济金即将到期,很多人或许将不得不重新返回就业市场务工,该报告可能会揭示美国潜在的未就业人员需要多久才能重回劳动力大军。

苹果10月发布会,特斯拉、奈飞、强生、阿斯麦将公布第三季度财报——周二,周三

苹果将在10月19日凌晨4点(澳东时间)开展新品发布会,此次发布会将带来新一代Macbook Pro、Airpods 3等产品。从近年来的苹果发布会来看,苹果公司均出现“逢发必跌”的魔咒,并且此前因芯片短缺,苹果表明削减产量,预计苹果股价会出现震荡反复的走势。但大摩分析师表示,投资者仍应该“逢低买入”苹果。而近日苹果股价也出现止跌反弹的行情,投资者可对其进行密切跟踪。

特斯拉将在10月20日盘后公布第三季度财报,市场预期Q3特斯拉TSLA营收为135.03亿美元,前值为87.71,Q3净利润市场预期为12.49亿美元,前值为3亿美元。

阿斯麦ASML将在10月20日盘前公布第三季度业绩,市场预期Q3营收预期为52.96亿欧元,前值为39.58亿欧元,净利润预期为16.07亿欧元,前值为10.62亿欧元。

奈飞NFLX将在10月19日盘后公布第三季度业绩,市场预期Q3营收预期为74.8亿美元,前值为63.36亿美元,净利润预期为11.58亿美元,前值为7.9亿美元。

强生JNJ.N将在10月19日盘前公布第三季度业绩,市场预期Q3营收预期为237.4亿美元,前值为210.82亿美元。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.