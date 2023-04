一周展望：中国第一季度GDP；特斯拉、高盛Q1财报；英国3月CPI

上周主要产品涨跌幅

本周重要经济事件和数据

中国第一季度GDP、3月零售销售、工业生产增值 —— 周二

官方数据显示,2022年第四季度中国GDP同比增长 2.9%,全年GDP增速为3%。 虽然第四季度因疫情封锁恢复进程受到阻力,但好于预期水平。随着中国政府在去年12月解除封锁限制后,受春节假期的消费反弹,市场预期经济将呈现持续复苏的态势,预期同比增长3.8%;季度环比增长2.1%,前值为0%。

去年第四季度,中国的零售额每个月都在同比收缩。即使在 12 月开始取消冠状病毒限制时,零售额也同比下降了 1.8%。尽管如此,在线零售额仍保持稳定。12月份,网上零售额同比增长17.2%。

在经济重新开放的推动下,市场预期1-3月零售额同比增长 3.7%,1-2月为3.5%。 对 3 月份的估计表明,销售额同比增长可能高达 7%。 同时,预计 3 月份的工业生产将比去年同期增长 4%。

高盛Q1财报 ——周二

高盛 1 月份发布的第四季度业绩表现喜忧参半。 收入为 105.9 亿美元,低于预期的 107 亿美元。 一方面,股票交易收入下降 5% 至 20.7 亿美元,而 FICC(固定收益工具、货币和商品)收入 26.9 亿美元,同比增长 44%,咨询服务也表现不俗。 这是个好消息。 另一方面,零售部门全年亏损近 20 亿美元,而资产和财富管理收入下降超过 25% 至 35.6 亿美元。 用于弥补不良贷款的准备金又增加了 9.72 亿美元,而该银行的成本在该季度上升了 11%,达到略高于 80 亿美元。

在三月份的投资者日,该银行制定了重振业务的计划。 高层希望扭转消费信贷部门 40 亿美元的亏损,同时承认该部门要到 2025 年才能实现收支平衡。

预计该银行第一季度的利润约为每股 8.60 美元,而随着美国经济开始放缓,投资者将更加关注前景评估。

Netflix Q1 财报—— 周二

Netflix 股价自去年五月触及五年来低点后迎来反弹,但在进入到今年第一季度后股价开始停滞不前, 在公司发布积极的第四季度业绩后,该股在 1 月份攀升至九个月高位。

第四季度的收入超出预期,达到 78.5 亿美元。 付费用户数量超出预期,达到 766 万,用户总数达到 2.3075 亿,同比增长 4%。 在季度新增用户中,有 320 万新用户来自欧洲、中东和非洲地区。 然而,利润不足每股 0.12 美元,即 5500 万美元。 该公司第四季度的营业利润率为 7%,处于预期的上限。 与去年同期不同,Netflix 在第四季度实现了 3.32 亿美元的正现金流。

2022 年的总收入为 316.2 亿美元,而运营支出增至 259.9 亿美元。 更高的成本使 Netflix 的年度营业利润率从 20.9% 降至 17.8%。

正如第三季度股东信中所示,Netflix不再提供关于用户数量的指导。然而,用户群可能会受到打击。Netflix在第一季度推出了付费分享,随着流媒体平台打击密码共享,这可能会导致一些用户被取消。Netflix上个月还宣布,它将削减电影产量,并简化其商业模式。该公司表示,为了削减成本和提高利润率,它打算整合生产中小电影的部门,这将导致一些人失业。

Netflix表示,预计第一季度营收为81.7亿美元,利润为12.7亿美元,每股利润为2.82美元。

特斯拉Q1财报—— 周三

今年1月,特斯拉股价暴跌至101.81美元,为2020年8月以来的最低水平,原因是投资者担心成本上升以及在华竞争的加剧。但在一季度特斯拉实行降价策略后,该公司继续销售创纪录的汽车数量。根据特斯拉公司的一份新闻稿,第一季度特斯拉销售了422,875辆汽车,高于第四季度的405,278辆。去年总营收增长51%,至815亿美元,其中714.6亿美元来自汽车销售。第四季度汽车毛利率降至25.9%,低于第三季度的27.9%,但预计2023年将保持在20%以上,尽管这一预测存在一些不确定性。尽管成本上升,但第四季度毛利同比增长13%,至55亿美元。

当第四季度的结果出来时,马斯克表示,目标是在2023年交付180万辆汽车,并且有望实现200万辆的目标。他证实,该公司仍在按计划于今年晚些时候在奥斯汀生产新的赛博卡车。他还向投资者保证,需求依然强劲,他表示,自特斯拉降价以来,订单的数量是产量的两倍。

自1月份的低点以来,特斯拉的股价实现了近100%的反弹。但股价未能成功站稳200美元上方,这是一个关键阻力位,而下方的支撑在160美元。

英国3月CPI —— 周三

受食品价格飙升的推动,英国总体CPI在今年2月份同比上涨10.4%,高于1月份的10.1%。经济学家曾预计整体通货膨胀率将降至9.9%。

由于住房和家庭服务同比增长11.8%,2月份核心CPI也从1月份的5.8%上升至6.2%。从4月份开始,消费者还将不得不承受宽带、移动网络和公用事业提供商的价格上涨。由于市政税也在上涨,在可预见的未来,通货膨胀可能仍将居高不下。

尽管2月份的整体通货膨胀率仍低于10月份11.1%的峰值,但较1月份的加速增长对英国央行遏制物价上涨的努力来说是一个挫折。在3月23日的银行会议上,政策制定者以7比2的多数投票通过将利率提高25个基点至4.25%,如果3月份的总体和核心CPI都保持粘性,那么在5月11日的央行会议时,利率将有上升到4.5%的可能性。

以下是具体经济数据和事件:

周一:无重要事件和数据披露

周二:澳联储4月货币政策会议纪要

中国第一季度GDP

中国3月城镇调查失业率

中国3月社会消费品零售总额

中国3月规模以上工业增加值

中国1-3月城镇固定资产投资

英国3月失业率

高盛、美国银行、奈飞Q1财报

周三:英国3月CPI

特斯拉、摩根士丹利Q1财报

周四:中国4月一年期与五年期LPR

美联储经济状况褐皮书

欧洲央行货币政策会议纪要

纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事沃勒发表讲话

周五:日本3月CPI

欧元区4月制造业PMI初值

美国4月Markit制造业与服务业PMI初值

克利夫兰联储主席梅斯特、亚特兰大联储主席博斯蒂克、费城联储主席哈克发表讲话

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI Cash—— 4小时图

由于上周公布的最新CPI数据超预期降温,引发短期利率的预期下降,道指整体呈现反弹趋势,但在34000附近受到明显阻力回落。周五因美联储理事沃勒的鹰派发言冲高回落,突破34000失败。因此,价格或在此处承压回落至第一支撑33300附近,若失守或进一步下探至32600。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图

现货黄金上周五因美联储官员鹰派的发言促使美元指数底部反弹,黄金单日较高点回落近50美元,险守2000关口。从目前的情况来看,黄金短期涨幅过大有一定的技术性修复需求,短周期级别暂未看到止跌信号,若失守2000关口则观察1980的支撑,若失守该支撑或进一步下探至1965。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

澳元兑美元在0.678受阻回落,出现双顶之势。趋势上看处于下跌中的旗形整理,价格跌破整理区间的概率较大。因此,整体策略仍以逢高看空的思路为主。下方第一目标:0.66

WTI原油 —— 4小时图

WTI原油短周期级别在83.1附近承压,该位置为11月22日和12月5日的高点。投资者需观察价格能否突破,若成功或进一步挑战90附近,短线支撑在82。反之,若失守或重新寻找80附近的支撑。若跌破80则多头策略失效。



