ChatGPT的横空出世对当下的职业规划有何影响？大热的AI股能否投资？

ChatGPT是美国OpenAI公司推出的一款人工智能聊天机器人,于去年11月发布。其主要运作模式为根据用户所输入的文本问题来给与合理答案。

作为聊天机器人,ChatGPT可以帮助你回答大部分领域的专业问题,写故事,绘画,编写代码,撰写专业论文、商业计划书、行业分析等等。可以说是无所不能的。最重要的一点是,他可以大幅度增加信息整合的效率,你不需要前往各个领域的专业平台(甚至是付费的)去搜索各类信息。而更为进阶的是,它可以在基于信息的本身给予最合理的结论。这意味着之后人们在获得信息的方式在逐渐简化,现阶段的人们在搜索信息或数据时只停留在信息本身,后续的分析工作仍需要自己来完成。而ChatGPT省略了这一步,可以直接给出结论并进行下一步的决策工作,这大大提高了日常工作效率。

ChatGPT的出现对各行业都可能产生颠覆的影响,例如

数据分析师,AI可以更快更全面更准确的处理数据,而现在的数据分析师需要自己的收集整合并运用复杂的数学模型得到结论。

内容创作者,例如绘画,影视,小说方面,AI可以通过庞大的数据库得出大部分的人类偏好来精心设计更符合其审美的内容,而现阶段内容创作者因为个体差异很难创造出让所有人满意的作品。

教师行业,AI的知识更加广泛和专业,而教师的水平会参差不齐。

人力资源,AI可以做到更公正更有效率的招聘,绩效评估和薪资分配。现阶段人事部门由于主观情感很难做到绝对公正。

客服,AI可以迅速处理客户服务的速度和效率。现阶段客服人员参差不齐。

市场营销,AI可以更快的获得并分析市场趋势,并制定营销策略,简化了市场调研工作。现阶段市场部门仍需要做更多的实地市场调研工作。

AI能涉及到的领域远不止这些,但这是否意味着这些行业的从业者未来会面临失业的风险?

从内容创作者方面,虽然AI能涉及出符合大众审美的作品,但却缺失创新型,而人类文化的进步依靠的就是百花齐放。

在教师行业中,虽然AI的知识层面更加专业,但教师的职责远不止在传授知识方面,为学生提供思想教育,管理学生的人身安全,为学生提供心理辅导也是极其重要的。

在人力方面,过于公平可能会显得没有人情味,AI在招聘环节只能通过应聘者提供的材料做出合理判断,但无法像当下人力主管在通过面对面交流时对应聘者做出全方面的评估,例如专业知识,性格,潜力性等等。

在客服方面,虽然能提高处理客户服务的效率,但其设计出的解决方式都是统一的,笔者在这方面深有体会,对客户的负面情绪无法有效处理,无法做出特殊情况特殊对待,缺乏一定的变通。

我们需要思考的一点是,科技的高速发展是否意味着人类社会将愈发缺乏同理心,而AI是否会成为掌控该项技术为全民灌输统一意识的工具?

两年前横空出世大热的是元宇宙概念,但在短暂的爆发后在去年表现也比较低迷,最根本的问题在于其商业模式没有成熟,无法说服市场的投资者相信其能持续创造稳定增长的盈利预期。现在人工智能概念又爆火起来,但该项技术仍不成熟,而商业模式也没有一个清晰的道路,其未来的盈利模式也是怎样的,这需要时间来证明。



在CMC平台投资AI股



C3.AI

成立于2009年的企业软件AI公司,以SaaS(软件即服务)模式提供AI产品与服务。 它构建了一组专有应用程序(C3 AI Data Vision),使其客户能够通过快速部署规模庞大且复杂的企业AI应用,降低客户开发、部署、管理企业AI应用的时间与成本 。C3 AI 主要通过其订阅服务和专业费用赚钱。

Alphabet Inc - Class A



ChatGPT的爆火促使谷歌在2023年2月8日的人工智能发布会上正式推出了聊天机器人产品Bard,并计划将其嵌入搜索引擎之中。与ChatGPT不同的是,Bard可以基于当下时间的最新信息回答用户问题,而ChatGPT的数据库只更新至2021年。但其最新的AI工具未能打动投资者,股价在发布会当天和后一天连续重挫。主要原因在于其AI商业盈利的不确定性以及不及预期的第四季度财报。

BuzzFeed



美国数字媒体公司BuzzFeed Inc. 推出了一系列使用人工智能来回应读者的测验,这家媒体公司在1月底宣传将使用OpenAI为部分内容创作者提供动力。股价在曾一度暴涨300%,但自2月以来股价呈现连续下跌趋势并回吐近一半的涨幅。

周二,BuzzFeed 发布了测试,使用人工智能对情人节的表达方式做出响应,例如哪种植物可以成为理想的浪漫伴侣, 以及使用 AI 编写浪漫喜剧或分手信息。

Microsoft



微软在早期就对ChatGPT背后的公司OpenAI进行了投资。 在 2019 年,这家总部位于旧金山的初创公司就获得了 10 亿美元的初始投资。据业内消息人士称,从那时起,微软又默默地向该公司投资了 20 亿美元。在ChatGPT爆火之后,微软于2023年1月23日的新闻稿中确认了对OpenAi追加了一项新的多年投资,规模达数十亿。并且在2月7日的小型媒体发布会,推出了集成ChatGPT技术的新版搜索引擎Bing和浏览器Edge,可以在 Bing.com 上预览,以提供更全面的答案和新的聊天体验以及生成内容的能力。这被视为与谷歌在AI领域的竞争。

从AI股的表现来看,在AI概念爆火后股价虽然呈现出短暂的急剧拉升,但其持续性较差。就如同两年前的元宇宙概念一样,主要由投机情绪推动。而其股价能否持续走强,归根结底还是在其本身的价值上面,能否具备稳定增长的盈利。



