苹果股价能否像上半年一样保持快速的上涨？

截至7月3日收盘,苹果股价自今年年初以来上涨48.7%。而在过去的十六周中只有三周录得小幅收阴,分别在4月6日当周(-0.15%)、4月21日当周(-0.12%)和5月12日当周(-0.44%)。鉴于人工智能概念的兴起有望改变人类社会各行业的发展以及人们日常生活方式的变迁,投资者持续向科技股投入资金。

苹果在6月的发布会推出了MR头显设备Vision Pro令投资者感到兴奋,其展现出的强大的设计理念和交互模式可能会对苹果持续发展的商业生态系统产生重大变革。然而下一个问题是,该产品高昂的售价(3499美元)是否能吸引其忠实的用户为其买单。目前我们并不清楚苹果对该产品的期望和销售目标,从定位上看该产品或被认为是小众的奢侈品。如果它想鼓励大众广泛采用,就需要努力降低价格。

还有一个问题是,不像苹果公司的iPhone或者air pods,其便携性能成为用户日常生活中的主流用品,或者说在形成习惯时已经成为不可或缺的一部分。而Vision Pro所面临的问题是,人们是否愿意花费更多的时间在MR设备中,如果它只是一个娱乐产品,那在受众面上可能将有限。在评测时,在无插电情况下的续航只有两小时,这意味着它的使用场景多数集中在办公室或家中。虽然其在使用过程中的体验极佳,但智能穿戴产品在长时间的使用会形成疲惫感。当然在后续的成品出货时是否会对其进行优化还有待观察。

苹果目前的市盈率已经达到 32 倍,而在过去5年的平均水平在24倍以上。 投资者普遍看好苹果公司在未来人工智能时代的发展前景以及对持续盈利增长的希望。然而,在股价已经反映出投资者的预期的情形下,在未来的高利率环境下能否保持着相同的增速仍然有待观察,在美联储加息的背景下,资本回流美国后将实力雄厚的科技龙头作为避险资产,而并不是对未来的前景表示乐观,不然我们也不会看到资金过度集中在美股科技“七巨头”的情况下。

我们通过苹果公司的走势图发现,股价在今年2月3日放量跳空上涨后,持续呈现连续性的上涨趋势,而在后续的四个月中整体表现出缩量的态势,反映出底部获得筹码的人并没有卖出的意愿,并有源源不断的人入场。其近几个月的成交量规模整体是低于去年整体水平。我们在6月30日看到股价放量,跳空高开高收,但量能达不到过去几次放量的水平。后续在该水平若形成缩量将陷入横盘,并有向下调整的需求。



苹果AAPL —— 日线图

来源:Investing.com,CMC Markets(7月4日)



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.