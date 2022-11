伯克希尔哈撒韦、桥水和老虎等在三季度大幅增持芯片股

尽管经济处于降温趋势,但根据第三季度最新一轮13F申报文件,伯克希尔哈撒韦、桥水和老虎等对冲基金已经买入了包括Netflix、微软和英伟达在内的科技股。然而,Coatue和伯克希尔的特斯拉和银行股均被减持。

即便投资者对半导体行业有信心,但ProShares Ultra Semiconductors ETF今年迄今下跌了60%

来源:Tradingview, CMC Markets(11月22日)

点击查看大图

13F文件是投资基金每季度向美国证券交易委员会(SEC)提交的一份报告,披露其持有的美国股票。这一次,科技股的权重很大,基金大幅买入芯片公司的股票。

伯克希尔哈撒韦公司披露了其购买了半导体公司台积电41亿美元的股份,披露了6000万美元的美国存托凭证(adr)头寸。它还增持了石油公司Occidental的股份,达到1.94亿股,持股比例达到30%。

Coatue减持了16%的特斯拉股份,但其仍是最大的持仓。并增持了34%的芯片制造巨头英伟达的股票,成为其第五大持股。尽管英伟达的股价今年以来下跌了47.6%,但该芯片制造商的股价自11月初以来已经回升了14.2%,这得益于其最近公布的第三季度财报,该公司的业绩超出了分析师的预期。

卡尔•伊坎经营的ICAHN CARL增持了Twitter的股份至1250万股,成为其第6大持仓股。

老虎环球管理基金在第三季度买入了微软84万股(第2大持仓)、谷歌326万股(第6大持仓,增持比例为147%)

桥水基金也买入了科技股,包括微软、Alphabet 和Visa。其在微软的持股从12.4万股增加至31.9万股,并将其在Alphabet的持股从此前的4.9万股增加至146万股。

对冲基金Maverick Capital在Meta平台的持股增加了25%,达到1.223亿美元。13F文件显示,Maverick Capital在第三季度向Netflix股票投资了8290万美元。在2022年早些时候曾拥有该流媒体股票,但在第二季度平仓。Netflix的股价最近经历了一段艰难时期,在科技股普遍被抛售的背景下,其股价今年迄今下跌了近50%。Maverick的投资可能会重燃人们对Netflix股票的信心。

ProShares Ultra Semiconductors —— 周线图

来源:CMC Markets(11月22日)

点击查看大图

即使多家对冲基金在第三季度大幅增持芯片股,从整体趋势上看价格仍处于大级别的下跌趋势。自11月初以来该芯片ETF呈现反弹趋势,但目前趋势仅能判断出属于熊市下跌趋势中的超跌反弹,底部形态暂未出现。价格若能形成向上突破8月前高28附近或扭转下跌趋势。因此,投资者仍需耐心等待。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.