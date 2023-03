百度推出“文心千帆”大模型平台，AI运用能否成功运用至商业阶段

百度在 3 月中推出的AI产品“文心一言”具有生成文本、视频、图片,提供建议,分析等功能,但它的演示过程使投资者失望,与早一天OpenAI发布的GPT4形成了鲜明对比。百度(BIDU)股价在3月16日曾一度跌至126美元创1月18日以来的低点。但外资机构例如花旗、高盛和美银等在经过初步的测试后均对这一中国版ChatGPT表示看好,促使股价自3月16低点反弹约27%。

在3月27日,百度推出前产品的升级版“文心千帆”大模型平台,这是百度面对企业客户所推出的服务平台,也是百度走向AI商业化的开始。新发布的AI产品将帮助公司收集更多真实的人机交互数据和反馈,从而在经历持续培训后有意义地改进其模型。

根据高盛团队在昨日对百度的访问中得知,已经有12万家企业申请接入文心千帆大模型平台。文心千帆的费用将以0.012元/1000 tokens进行收费。

文心千帆所能提供的功能包括:1)在政府/公共服务上,可以快速响应和定位客户对公共服务信息的请求;2)金融服务;3)在企业办公上,可以根据指定要求快速制作PPT;4)在电子商务方面 ,可以 生成产品推广内容和数字人直播;5)在旅游方面,可以帮助生成旅行计划和完成酒店/航班预订等。

从目前来看,文心千帆是百度将AI产品运用进商业模式的初期阶段,其产品功能和商业模式的可行性仍有待更多的企业用户参与测试。考虑到百度在过去两年因监管导致的搜索广告业务逐步缩减,百度希望通过AI获得更多的用户,从而夺回此前失去的广告市场份额。

当前所面临的挑战:1)算法能力,其依赖于高级芯片/GPU来训练模型,而美国等西方国家均对华采取芯片制裁;2)AI投入在前期面临持续的亏损;3)国内宏观经济的复苏进程缓慢或不及预期;4)同行业的竞争加剧;5)集度电动汽车的首款车型Robo-01的推出进度不及预期,该款汽车将人工智能技术集成至电动汽车中,改善人与车机的互动。目标是于今年第三季度交付。

从当前股价来看,百度周线级别向上突破了自2021年以来形成的下跌结构的阻力线,自去年10月触底反弹后,价格在经历了连续上涨后迎来第一波旗形结构调整,然而价格上周选择向上突破,因此现阶段以逢低看多的策略为主。

百度(BIDU)—— 周线图(3月28日)来源:CMC Markets

