方舟投资表示，更便宜的电动汽车模型可能会提振特斯拉股价

众所周知,特斯拉拥有一系列昂贵的产品。该公司最近的财报电话会议暗示了一种新型号的电动汽车,其价格将是目前市场上同类产品的一半。此举可能有助于让更多消费者有能力购入该产品。

- 对中国需求的担忧导致特斯拉上海工厂减产

- Ark Invest 相信下一代更便宜的特斯拉车型将加速需求

- 这家电动汽车制造商是方舟自主科技与机器人 ETF 的第二大持股公司

据报道,随着电动汽车 (EV) 需求疲软,特斯拉 [TSLA] 正在减少其上海工厂的产量。

关于这家电动汽车制造商正在采取什么行动的报道各执一词。 12 月 5 日,路透社表示,该公司将在本月将上海工厂的 Model Y 产量减少 20%。特斯拉中国分部发言人称该报道不实。此后,在 12 月 9 日,该新闻社援引内部备忘录发布了另一篇报道,称上海的 Model Y 产量将在今年的最后一周暂停。

与此同时,彭博社援引知情人士的话报道说,该工厂的生产班次最早将从本周初开始缩短。

特斯拉股价上周下跌 8.1%,今年迄今下跌 52.4%。特斯拉最近的股价表现可以说受到了 Twitter 上正在进行的传奇事件的影响,并且有报道称银行家可能会使用电动汽车制造商的保证金贷款来削减社交媒体网站的债务。

然而,尽管出现了这些下跌,但由明星投资者 Cathie Wood 领导的 ARK Invest 仍然对这些股票保持兴趣。该基金上周重申了对特斯拉的看涨立场。 更便宜的型号可能是关键 在对上海工厂减产的担忧中,ARK 的自主技术和机器人研究主管 Sam Korus 似乎为经济放缓辩护,他在推特上写道:“放慢速度并将汽车发布推迟到 2026 年与竭力提升汽车质量而推迟至2026年推出是截然不同的事情。”两天前,该公司重申了对电动汽车制造商股票的立场。 根据Korus的预测,6万美元以上的汽车占美国汽车市场总量的5%,而3万美元以下的汽车占50%。 方舟还看好特斯拉的 Cyber​​truck,本月早些时候向百事可乐 [PEP] 交付了第一批产品。 500 英里续航里程车辆的批评者认为,对于大多数卡车车主来说,它可能太贵了,但 Korus 写道,Cyber​​truck 的性能可以帮助特斯拉在 2023 年达到方舟预计的 EV 性能,比计划提前三年。 需求似乎正在减弱 中国需求疲软导致特斯拉在 10 月份下调了 Model Y 和 Model 3 的价格。 Bernstein 分析师托尼·萨科纳吉 (Toni Sacconaghi) 表示,特斯拉价格昂贵且“范围狭窄”的汽车可能会迫使这家电动汽车制造商进一步降价。萨科纳吉在给 CNBC 看到的客户的一份报告中写道,该公司“似乎越来越存在需求问题”。 在公司 2022 年第三季度的财报电话会议上,埃隆·马斯克提到了下一代汽车平台,该平台将使未来车型的制造成本仅为目前制造 Model 3 所需成本的一半。生产将更加精简和高效,从而导致生产力和成本收益。 从消费者的角度来看,更便宜的型号是可取的。 S&P Global Mobility 的研究强调,在价格低于 50,000 美元的更平易近人的车型方面,特斯拉“尚未真正参与竞争”。正因为如此,包括福特 [F] 在内的其他汽车制造商正在争夺美国电动汽车主导地位。 关注基金:Ark Autonomous Tech & Robotics ETF 截至 12 月 12 日,特斯拉是 Ark Autonomous Tech & Robotics ETF [ARKQ] 的第二大持股,其权重为 8.84%。该基金今年迄今下跌 42.6%,过去一个月下跌 5.2%。 它也是方舟创新 ETF [ARKK] 的第二大持股,权重为 7.37%。该基金年初至今下跌 62.7%,过去一个月下跌 12.6%。 该股目前是 Amplify Lithium & Battery Technology ETF [BATT] 的第四大持股,权重为 5.40%。该基金今年迄今下跌 26%,但过去一个月上涨 4.43%。 尽管今年所有基金表现不佳,但分析师仍对特斯拉股票抱有希望。据英国《金融时报》报道,37 位分析师的 12 个月目标价中值为 275.00 美元,较 12 月 12 日的最新收盘价 167.82 美元上涨 63.9%。



