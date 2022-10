苹果第四季度财报来临，股价能否延续反弹？

苹果将于10月27日发布第四季度财报。投资者将密切关注9月上市的苹果最新款iPhone 14是否会带来新的增长周期,或者全球宏观经济状况是否开始给高端电子产品市场带来压力。分析师目前估计,苹果季度营收将达到888亿美元,每股利润为1.27美元。去年同期,营收为834亿美元,每股收益1.24美元。

苹果的iPad和MacBook的销售好于预期也可能提振业绩。近几个季度,iPad和MacBook的销售因零部件短缺而放缓。苹果在7月份表示,供应短缺可能会使公司的销售额减少40亿美元,但一些分析人士认为,该公司会说,他们本季度能够更好地管理供应链。第三季度iPad业务营收也超出预期,尽管降至72.2亿美元。与此同时,MacBook营收较预期的73.8亿美元下降10亿美元。可穿戴设备、家居和配饰业务的营收略低于81亿美元。服务业收入同比增长,但低于预期的196亿美元。而美元走强和经济降温可能给服务业的增长带来一定压力。按地区划分,大中华区和日本的销量都出现了下滑,这增加了苹果可能在日本打折销售产品的可能性,就像今年早些时候在中国做的那样。和往常一样,苹果没有对第四季度的业绩提供任何指引。

今年9月,该公司及时推出了新产品,赶上了感恩节和圣诞节的购物季。这一时期往往是苹果一年中表现最好的一个季度,在9月16日开始销售之前介绍了新的iPhone 14系列和Apple Watch Ultra。而苹果公司将新款iPhone 14的价格与之前的系列保持不变,这表明该公司已经考虑到了了消费者对生活成本的担忧。据报道,由于需求低迷,苹果将削减iPhone 14的产量。相反,苹果专注于iPhone 14 Pro,这款搭载了新的A16仿生芯片的产品似乎可以带来更好的销量。

苹果股价自10月13日在触及134后迅速反弹,当前价格在150。该股自今年高点以来累计下跌约16%,相较于纳斯达克(-30%)表现出一定的韧性。苹果仍然拥有充足的现金流,每年在股票回购和分红上花费数十亿美元,投资者在科技板块中可能仍倾向于将苹果纳入考虑中,因为它表现的足够稳定。

目前股价仍呈现反弹趋势,上方参考250均线阻力158附近。

苹果 Apple lnc —— 日线图

来源:CMC Markets(10月27日)、

点击查看大图



