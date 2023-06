AMD全新GPU未能吸引投资者，股价持续走弱，后市如何

AMD 上周发布了全新GPU加速器MI300X,该芯片旨在加速生成 AI。 MI300X 的内存密度是英伟达H100的 2.4 倍,内存带宽是其 1.6 倍。

但AMD 股价在上周二冲高至132.83后连续走弱,昨日收盘跌破120美元。而英伟达的股价上涨 10.1%,昨日收盘继续上涨2.61%。 这可能意味着市场中的投资者对 MI300X 的反应不冷不热,毕竟该芯片要到今年晚些时候才能上市。并且需要关注它能否赢得足够多的大合同来挑战 Nvidia 的主导地位。据报道,AMD 已经将亚马逊的云部门 AWS 列为潜在客户。

AWS 副总裁Dave Brown在对路透社的采访中说道:“我们仍在合作研究 AWS 和 AMD 之间的确切位置,这是我们团队正在共同努力的事情。”

然而,由于AMD在其活动发布会中并未透露其潜在的买家,以及提供销售指引。这令华尔街感到失望,缺乏对已经排队下订单的大客户的确认使华尔街感到失望。并且,资金方需要知道AMD的全新芯片是否已经在某些设计中取代了英伟达的H100。

Moor Insights & Strategy 的创始人兼首席执行官 Patrick Moorhead 认为,AMD 并不能通过该全新芯片对其竞争对手造成“致命一击”。 相反,该公司正在进行加大投资,以便在超大规模云 AI 加速器市场上与英伟达进行长期竞争。

人工智能需求将蓬勃发展



Moorhead 预测,到 2028 年,超大规模云 AI 加速器市场的潜在市场总额可能达到 1250 亿美元。随着生成式 AI 服务趋势持续增长并给处理 AI 流量的数据中心带来更大压力,市场研究公司 TrendForce 预测 AI 服务器出货量将在 2023 年激增 38.4%,估计达到 120 万台。Nvidia 预计将占据 60% 至 70% 的大部分市场份额。 预计今年配备 Nvidia 旗舰 H100 和 A100 GPU 的 AI 服务器出货量将增长 50%。 TrendForce 研究于 5 月 30 日发布,在 MI300X 发布之前,该公司未提供对AMD 的预测。

与此同时,苏姿丰富认为数据中心 AI 加速器市场从现在到 2027 年将增长五倍,届时其价值应该达到 1500 亿美元 。她表示,目前正处于人工智能发展周期非常早期的阶段。

英伟达的首席执行官黄仁勋在 5 月份的 2024 年第一季度财报电话会议上也表示,随着支出从传统计算转向加速计算,数据中心行业正处于“10 年转型的开始”。

未来,数据中心可能需要优化以支持生成式人工智能应用,并能够有效地训练人工智能。 数据中心需要大量能源并使用大量水来保持冷却并确保它们平稳运行。

Meta宣布将建立一个优化的数据中心,该数据中心将支持液冷 AI 硬件以及将数千个 AI 芯片连接在一起的高性能 AI 网络,用于数据中心规模的 AI 训练集群。

股价走势分析



AMD股价近期连续走弱,股价在6月13日出现高位放量并冲高收阴,随后股价持续缩量回落。昨日股价跌破120,收于20日均线之下。目前关注支撑116,若失守该水平或有回补缺口的需求。从结构上看,目前股价仍处于上升结构中。下方支撑可参考趋势线支撑95 – 100。



超威半导体 AMD —— 日线图

来源:CMC Markets



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.