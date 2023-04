微软、Alphabet财报来袭，能否对股价带来进一步上行潜力

微软23财年第三季度业绩

美东时间4月25日盘后,微软将发布23财年第三季度业绩报告。自微软于 1 月 24 日公布第二季度业绩以来,虽然存在一些业务板块的薄弱表现,但微软第二季度的业绩整体上是积极的,截至4月24日收盘,股价今年已上涨 17.4%,略低于去年 8 月的高点。



第二季度(截至 12 月底的三个月)收入为 527.47亿美元,同比增长1.97%,其中云计算收入增长 22% 至 271 亿美元。 然而,净利润从一年前的 187.7 亿美元降至 164.3 亿美元,部分原因是微软的大规模裁员使其支付了约 12 亿美元的遣散费。 个人计算业务收入下降 19% 至 142 亿美元,而 OEM(原始设备制造商)收入下降 39%。



管理层在上一个财报会议中表示,未来几个季度的增长可能会进一步放缓。 该公司表示,即使是其云计算平台 Azure 等强大的业务领域也可能面临阻力。 微软还表示,现有客户要求折扣,并补充说订阅服务可能会放缓。



受Azure和其他云服务收入改善的推动,预计第三季度营收有望超预期,该公司预计第三季度收入将持平在 505 亿美元至 515 亿美元之间。每股收益预计为 2.23 美元。据该公司称,Azure 的实力将有助于抵消个人计算业务的持续疲软,预计该领域的收入将达到 120 亿美元左右。 即将召开的第三季度财报电话会议可能会更多地揭示微软对视频游戏发行商 Activision Blizzard 的收购陷入僵局。



微软的股价自去年10月触底以来呈现震荡上行节奏中,股价在今年2月下旬缩量横盘企稳后并出现连续放量上涨趋势,在3月17日放出大量后受十字反映当前位置具有的空头抛压,随后股价陷入横盘缩量整理,并在月底向上突破平台区域,但目前股价的上涨似乎陷入了停滞,技术面上到达了通道上轨的压力处。



对于接下来的走势预判或存在两种可能,三季报业绩不及预期,前景表述中偏保守或导致股价出现回落调整至260。第二种情况即业绩表现突出,Azure增长强劲或促使股价向上突破横盘并挑战去年8月的高点,但预计在未来增长放缓预期的背景下很难持续下去,即冲高后下跌至260。



微软 MSFT —— 日线图

来源:CMC Markets(4月25日)

点击查看大图

Alphabet23财年第一季度业绩



当谷歌母公司 Alphabet 在 2 月 2 日公布22财年第四季度和全年业绩时,股价飙升至 9 月以来的最高水平。 现在,股价在 3 月初因受银行业恐慌带来的情绪抛售后,目前已经回到了 2 月份的高点。 尽管如此,其股价在4月的上涨陷入了停滞,目前处在略低于 110 美元的水平。



上个季度的主要关注点是广告和 YouTube 收入,近几个月来,由于广告商削减预算,这些业务的收入面临压力。 第四季度收入为 760.5 亿美元,略低于预期的 765 亿美元,净利润降至 136 亿美元,即每股 10.05 美元。 广告业务收入的下滑为主要拖累项,YouTube 广告收入为 79.6 亿美元,低于一年前的 86 亿美元,而广告收入略高于 590 亿美元,但低于去年同期水平。 云业务比去年有所改善,收入增至 73 亿美元。



投资者可能希望谷歌人工智能聊天机器人 Bard在发布后出现的问题得到解决。 第一季度的业绩也将显示,在公司在本季度解雇 约12,000 名员工后,将支付高达 23 亿美元的遣散费。 第一季度的每股收益预计为 1.10 美元。



当前股价走势从日线结构来看仍然处于下跌5浪中的4浪整理阶段,目前价格已经来到通道上轨压力区域附近,成交量上看出现缩量。因此,其策略方向与微软类似,目前采取逢高看空的策略为主,短期目标:90。

Alphabet Inc A —— 日线图来源:CMC Markets(4月25日)

点击查看大图



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.