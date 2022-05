阿里巴巴2022财年Q4财报超预期，市值重回2万亿港元，股票迎来抄底时机？

5月27日早间,受2022财年Q4财报的超预期表现,阿里巴巴股价跳空高开,股价一度涨近14%,市值重回2万亿港元。美股收涨14.64%,报94.4美元。

尽管受严峻的宏观环境和激烈的市场竞争影响,阿里巴巴在昨日依旧上交了一份令市场相对满意的答卷。总营收为 2041 亿元,同比增长 9%,高于市场预期的2006亿元。经调整后息税摊销前利润(EBITA)在本季度同比下降 30% 至158.1 亿元,但该结果仍比汤森路透分析师的一致预期高出 5%。归属于普通股股东的净亏损为162.4亿元,主要反映股权投资股票市场价格下跌。剔除这些项目的非美国通用会计准则(Non-GAAP)本季度净利润为人民币 198 亿元,同比下降24%,但高于彭博和汤森路透的普遍预期。本季度,阿里巴巴在中国的年度活跃消费者 (AAC) 超过 10 亿,海外这一数字增长到 3.05 亿。本财年全球商品总值 (GMV) 达到创纪录的 8.32 万亿元人民币。

中国商业部门业务

中国商务AAC达到9.03亿,环比/同比+2100/8900万,其中70%+来自非发达地区。具体来说,淘宝AAC超过3 亿,季度环比增长2000 万,20% 的AAC 没有在淘宝/天猫购物。2022 财年第 4 季度淘宝交易的付费订单数量同比增长 35%,而 2022 财年/2022 财年第 3 季度则增长了 100%+。淘菜菜AAC超过9000万,其中50%以上是阿里巴巴的首次生鲜买家。淘菜菜 GMV 在 22 财年第 4 季度继续环比增长,主要受平均订单值(AOV)改善的推动。

客户管理收入(CMR)同比保持稳定(与 2022 财年第 3 季度/2022 财年第 2 季度相比 -1%/+3%),尽管淘宝和天猫在线实物商品 GMV 出现较低的个位数下降(不包括未付款订单,下降的部分原因是取消订单增加),其中佣金收入的高个位数下降被广告收入的正增长所抵消。搜索广告收入超过品牌广告。

在淘菜菜方面,2021 年 6 月当季是淘菜菜首次向集团报告亏损,因此 2022 年 6 月当季 EBITA 面临更严峻的竞争。最近,管理层将业务范围减少到 19 个省份,投资步伐更加严格。大多数目标城市都建立了区域仓库和基础设施。重点是提高目标城市的订单密度。管理层表示,淘菜菜的规模可能不是最大的,但质量应该是最

高的。

淘宝交易和淘菜菜的综合亏损在 2021 年 12 月达到顶峰,并在 2022 年 3 月季度环比下降,随着专注于中国商业部门的高质量增长,该季度的亏损将继续缩小。阿里巴巴用户增长

云计算业务

云计算业务营收190亿元人民币,同比增长12%(包括钉钉),而上一季度同比增长20%,年同比增长38%,增长放缓主要归因于疲弱的宏观经济以及公司战略重点放在更高质量的营收上,这已成为整个云计算行业的趋势。

管理层预计2023财年云业务的利润率会更好,钉钉的损失控制会更好,云计算在规模经济的帮助下会逐步改善。尽管营收恢复存在不确定性,但管理层仍相信,一旦营收恢复,利润率应该会稳步回升。

非互联网行业收入占比上升至52%。电信、零售和金融行业的收入强劲增长,而互联网和垂直教育行业的收入有所下降。

从长远来看,管理层认为,由于云计算在经济发展和数字化中发挥着关键作用,代表着该公司的巨大机遇,云计算行业未来几年将增长2-3倍,达到1万亿元人民币。为了更好地利用这个机会,管理层认为解决方案应该针对每个行业量身定制。上一财年,云业务收入(如果包括公司内部提供的服务)已超过1000亿元人民币。公司将继续创新laaS和PaaS层,以降低成本和提高效率。

本地消费服务业务

来自本地消费服务的收入同比增长29%,达到104亿元人民币。经调整EBITA亏损54.83亿元,而上一年同期为亏损66.33亿元,亏损明显收窄

“饿了么”的单位经济同比继续改善,并接近盈亏平衡(扣除总部成本之前),自3月疫情以来,由于囤货需求迫切,使饿了么的非餐饮品类到家需求及其旺盛,年同比增长超100%

在“到目的地”业务方面,受COVID-19的影响,高德地图的订单量增长放缓,飞猪的订单量下降。

管理层表示,在受疫情严重影响的地区,当地消费者服务发挥着关键作用。例如“饿了么”在2022年4月为上海家庭配送了250多万份药品订单,并为上海弱势群体开展了紧急配送服务,解决了7万多份紧急需求。高德地图还推出了聚合酶链型反应(PCR)检测点地图,到5月中旬已经推广到350个城市。该功能可以帮助用户搜索附近测试地点的位置和开放时间。

菜鸟驿站业务

菜鸟驿站营收116亿元人民币,同比增长16%,主要是受消费者物流服务的推动,这是为了提升消费者体验而进行的服务升级,而俄罗斯和乌克兰冲突导致的供应链和物流中断导致的国际订单减少部分抵消了这一增长。跨部门淘汰前的营收同比增长19%,至165亿元人民币。

管理层强调供应链和物流的稳定性的重要性,特别是在不确定的情况下,以改善消费者情绪和促进健康的复苏。一个更加全面和全球化的物流网络将有助于公司进一步增强其在国内和国际市场的竞争力。

国际商务业务

国际贸易AAC达到3.05亿,季度环比增加400万,同比增长 6400万。

中国批发/国际零售/国际批发收入同比增长30%/4%/13%,前一季度同比分别增长10%/14%/29%,具体按平台分列:

Lazada的订单量同比增长了32%,阿里巴巴的GMV同比增长了22%。

由于受到土耳其里拉对人民币贬值的负面影响,Trendyol的年增长率较低,为48%。

全球速卖通(AliExpress)的订单也有所下降,原因是欧盟增值税规定的政策变化以及地缘政治问题导致的供应链中断。

各投行评级

高盛:基于 SOTP 的 BABA/0988.HK的 12 个月目标价分别为158 美元/154 港元(之前为 185 美元/180 港元)。阿里在应对中国电子商务竞争加剧、国际商务业务不断增长和在云计算领域处于领先地位方面采取了攻守兼备的举措。预计阿里巴巴的市场份额损失将逐渐稳定下来,并在公司扩大其总目标市场的能力上保持建设性,并在其三大战略支柱的基础上为商家/消费者带来持续的增值。

大和银行:重申阿里巴巴(09988.HK)“买入”评级,下调2023-24年每股盈利预测5% - 9%。目标价由155港元下降至145港元。2022财年Q4CMR收入、成本管理好于预期,而核心商务利润则逊于预期,但相信将受惠于中国政府消费刺激政策的推行。

摩根大通:阿里巴巴(09988.HK)上季经调整EPS高预期13%。未来的股价驱动因素将是成本节约举措和利润率前景。随着疫情逐渐消退,市场开始上调盈利预测。阿里相比于其他同行的市盈率估值水平处在最低水平,且2022年利润率提升潜力最大,因此股价或有更大上行空间,维持阿里巴巴增持评级,目标价为130港元。

中金:阿里用户增长稳健,GMV增长放缓,中国商业和本地生活推动收入增长超预期。维持阿里巴巴(09988.HK)“跑赢行业“评级,考虑到电商估值中枢下移,目标价下调4%至137港元。

从图形上看,阿里自2021年2月以来持续维持震荡下行结构,而在3月以来由于疫情的爆发股价出现加速下跌,最低曾跌至71港元附近。而随后价格探底回升,进入到了长达两个月的底部震荡阶段。从MACD指标上看,在0轴下方出现底背离金叉迹象,目前关键价格位于95港元,该位置为60日均线压制位(图中紫线),在过去一年多的时间股价一度延60日均线下行,因此,价格需进一步突破该水平位,将有望进一步向上延续。目标价:131.2港元。

阿里巴巴 09988.HK —— 日线图

