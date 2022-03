美股中概股上演史诗级反攻！曙光已现？

自2月中旬以来,随着地缘政治风险的发酵和美联储紧缩预期,赴美上市的多只中概股惨遭重挫,赴美上市的中国海外互联网ETF(KWEB)自2月以来价格再次腰斩,最低跌至20.43,相较于2021年的高点104.9已抹去了80%。

美联储在当地时间周三宣布将基准利率提高25个基点至0.25% - 0.5%。这是2018年12月以来的首次加息,也宣布了美联储开始正式进入加息周期。从当前市场预期来看,美联储在今年预计还要加息6次。

在美联储宣布加息后,中概股继周二后再次上演全面反攻,中国海外互联网ETF强势收涨39%,该ETF的主要权重股为中国互联网龙头企业,例如腾讯、阿里、京东、美团、百度等。

中国海外互联网ETF(KWEB)—— 日线图

图片来源:CMC Markets

而多只中概股也录得史诗级暴涨,知乎收涨79.17%,阿里收涨36.76%,百度收涨39.2%,京东收涨39.36%,拼多多收涨56.06%。

上蹿下跳的原因为何?

中概股近期持续受到情绪面的推动。俄乌局势自2月底以来持续升温,地缘政治的不确定性引发了避险情绪飙升,这造成了大量的海外资金明显流出,中概股在面临政治风险时往往会显得非常脆弱。

并且,美国证券交易委员会(SEC)在近日将5家中国公司列入《外国公司问责法》(简称HFCAA)的暂定清单,分别为百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药。而这种消息也波及到了其他中概股的表现,多只中概股跌幅超10%。由于《外国公司问责法》与中国的国家利益相冲突,这也使多只中概股面临在美退市,并回流至A股和港股的可能性。

而从内部环境上看,中国国内的疫情近期持续升温,疫情传播已经扩散至全国27个省,经济活动受到限制,基本面的恶化也使资本市场的情绪愈发悲观起来。

转机初现?

在昨日美联储如预期加息25个基点后,市场在利空出尽后迎来了一波反弹,这也体现出了“买预期卖事实”的情形。从美联储主席鲍威尔的措辞中来看,美联储有一个年内稳步加息的计划,将采取一切工具避免通胀持续高企。但美联储尚未就提前收紧政策做出任何决定。鲍威尔表示,美联储将持续关注通胀报告,如若数据显示需要更快加息,他们将会这么做。最快5月将宣布缩表计划。虽然美联储将美国2022年的GDP预期增速下调至2.8%,相较于去年12月的预测4%有较大幅度的更改。但鲍威尔仍旧表示,2.8%的经济增速预期仍然是非常强劲的。大幅上调了通胀预期,将2022年的PCE从12月的2.6%上调至4.3%,核心PCE从12月的2.7%上调至4.1%。整体言论偏鹰。

因此,美国的经济环境已经面临滞涨的局面,但鲍威尔同时强调俄乌冲突给经济带来了高度的不确定性,这导致其对于货币政策呈现相对谨慎的情绪。美联储现在处于走一步看一步的情形,因此现阶段市场并没有在5月进行加息50个基点的预期。同时,美国经济面临滞涨,GDP的大幅度下修就可以看得出来,但鲍威尔通过一系列言论试图给与市场信心,强调2.8%仍然是强劲的增速,表示并没有看到工资-物价的螺旋形上升局面,不认为过高的工资增长会根深蒂固。因此,在言论中可看出夹带鸽派的成分,并且试图给予市场乐观情绪,而在前期经历了大幅度下挫的中概股也迎来了强劲的反弹。

另一方面,国务院金融稳定发展委员会表示,中国政府继续支持各类企业到境外上市。周三国务院金融委,召开专题会议,会议强调,有关部门要切实承担起自身职责,积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。对市场关注的热点问题要及时回应。凡是对资本市场产生重大影响的政策,应事先与金融管理部门协调,保持政策预期的稳定和一致性。在中概股方面,会议指出,目前中美双方监管机构保持了良好的沟通,已经取得积极进展,正在致力于形成利好的合作方案。

中国将2022年的GDP增速目标定在5.5%,体现出实现经济稳增长的决心,而在货币政策上预计将持续维持宽松,并实行积极的财政政策。

因此,中概股或迎来了政策和情绪的底部。



