恐慌蔓延， 苹果逆市上涨，纳指进入高位震荡。

2021年已经进入尾声,还剩最后一个月的交易时间。在近期的一周时间,资本市场由于南非的变异毒株Omicron,以及鲍威尔在11月30日收回通胀“暂时论”的言论,表示会提前几个月结束资产购买。资本市场陷入了完全由情绪主导的行情。全球资本市场大跌,欧洲股市跌幅居前,原油市场录得1年多最差单月表现。但在美股市场中,除道琼斯指数外,纳斯达克和标普500指数相对更具有韧性。在今年,纳斯达克指数的表现强势,累计涨幅已达30%。

今年最后一次美联储利率会议(12月16日)会显得额外重要,关于是否要对当前缩债的速度进行调整预计也将在本次会议中讨论。因此,在月中之前,资本市场将变得不稳定,容易出现大起大落的行情。而在月中尘埃落定后,利空出尽,美股或将迎来阶段性低位。

大型科技股普遍下挫,苹果一枝独秀逆市上涨

鲍威尔意外的鹰派发言使美股科技股昨日普遍收跌,Meta,亚马逊,微软,谷歌、奈飞尽数收跌,其中Meta跌超4%。在市场环境不稳定的情形下,投资者对于苹果依然充满信心,逆市收涨3.16%。

由于受芯片供应紧缺影响,苹果公司削减iphone13产量,但由于其庞大的业务模式,品牌忠诚度和高市场份额,会获得优先供应资格,因此在供应链好转后有望实现营收的快速的增长,预计将在2021年四季度的营收创历史新高,超过去年1114亿美元的销售额。

苹果在近些年一直被批评新产品没有足够多的创新,因此也形成了逢发布会必跌的魔咒。但今年的苹果公司有点不太一样,iphon13系列搭配了A15仿生芯片,性能显著提升。并且全系列收集标普128GB存储,iphone13的高配版加入了自适应屏幕刷新率,日常使用流畅。苹果公司股价在今年表现出稳定上涨的趋势,并在11月创历史新高的165.7美元/股,今年的累计涨幅已达25%。

苹果手机10月在中国的销量位居第一,体现出在高端手机市场中的霸主地位。华为由于经历了长时间的打压,芯片供应紧张,市场份额下滑,目前在与苹果的抗衡中处于下风。



图片来源:CINNOResarch

除iphone13的火热,市场消息称,苹果将在2022年的第一季度(3月底前)发布新款iphoneSE,定位是中端智能手机,搭配A15处理器并且支持5G。同时,预计苹果在明年第二季度发布新系列的四款机型。预计产量将达到2500-3000万部。新一代iphone SE或将成为苹果在中端5G智能手机市场确立其主要地位的一款产品。

昨日有市场消息称,苹果将在明年的6月推出AR眼镜,这款产品也或将成为打破库克古板没有创新的标签。

苹果公司周线级别处在震荡上行的通道中,目前价格处于通道上轨的压力区域。苹果公司昨日的上涨主要来源于消息面的利好刺激,但在当前不稳定的市场环境下,苹果股价或受到一定的限制,因此,短期或有回落的风险,下方的支撑点位可参考158附近区域。在月中之后,随着恐慌情绪的减轻,美国货币政策的指引落定,股价或将继续前行。



苹果公司 AAPL ——周线图图片来源: CMC Markets

纳指进入高位区间震荡,需要留意下方关键支撑

纳指在近期几个交易日表现出相当的韧性,在接连的市场利空的打击下并没有出现较大程度的回撤,自11月22日创下历史高点16768.37后小幅度回撤,目前在16000上方震荡运行,最大回撤仅有4.5%。纳指的韧性主要来源于美股科技股三季报的优异表现,其中大型科技股MAAMG的三季度营收合计为3336亿美元,同比增长26%;净利润合计723亿美元,同比增长39%。其中云计算、软件服务维持稳定增长。

MAAMG三季报继续维持的稳健表现,虽然整体出现了一定的分化,主要受到供应链短缺、ios14更新的影响使互联网、硬件销售受到了一定的冲击,但预计持续时间不会太长。MAAMG在良好稳定的业绩增长下,以及相对合理的估值水平,预计在2022年第一季度仍将会有不错的表现,这也将给纳斯达克指数提供上行动力。

纳斯达克指数目前处于日线上行通道中,目前处于窄幅震荡行情,下方支撑关注16000,若此处不能企稳,价格将走向15700。

纳斯达克指数——日线图

图片来源: CMC Markets



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.