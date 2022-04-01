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多个地区疫情爆发，中国3月财新制造业PMI创2020年3月以来新低。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

01 Apr 2022, 05:05

4月1日公布的中国财新制造业PMI从2月份的50.4降至3月份的48.1。体现出在中国多个地区的疫情爆发、地缘政治冲突的背景下，制造业的景气度陷入收缩。

中国通用制造业PMI

图片来源：财新，标普全球

3月份生产指数从50.1降至46.4，新订单指数从51.5降至45.4，两者都是自2020年2月以来的最大降幅。财新网称，新出口订单指数从48.3降至44.5，录得22个月以来最大降幅，这是受新冠肺炎疫情、运输困难和地缘政治紧张的影响。就业指数升至50.3（2月为48.5%）。受访企业表示，新冠疫情防控措施的加强对生产经营造成了影响。

新出口订单指数

图片来源：财新，标普全球

 

 

就业指数

图片来源：财新，标普全球

 

原材料库存分类指数小幅降至48.8(2月为49.0)，制成品库存指数升至49.2(2月为47.6)，可能反映了与covid - 19相关的限制措施造成的供应链中断。3月份供应商的交货时间指数降至47.1(2月份为48.0)，创2021年10月以来最差水平。这意味着为遏制新冠病毒传播而实施的交通管制导致交货速度放缓。

物价指数显示，3月份通胀压力进一步加大。3月投入价格指数升至57.7(2月为54.6)，产出价格指数小幅升至53.3(2月为53.1)。

国家统计局在3月31日公布的3月官方制造业PMI、综合PMI和非制造业PMI均分别较前值下滑0.7%、2.4%、3.2%个百分点，分别录得49.5、48.4、48.4。三大指数均下降至50这一零界点下方。

生产指数为49.5（2月份为50.4），新订单指数为48.8（2月份为50.7），原材料库存指数为47.3（2月份为48.1），就业指数为48.6（2月份为49.2），供应商配送时间指数为46.5（2月份为48.2）。

国家统计局和财新制造业采购经理人指数均显示，生产和新订单减少，原材料库存减少，供应商交货时间放缓，新出口订单减少，投入和产出价格的通胀压力再度显现。统计局和财新之间的差异来自就业指数(统计局弱，财新强)。这可能与潜在的地理覆盖差异和不同的调查时间有关(因为国家统计局是在3月下旬新冠疫情恶化时开始的调查，而财新的调查在3月中旬就已经完成)。


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