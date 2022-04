多个地区疫情爆发，中国3月财新制造业PMI创2020年3月以来新低。

4月1日公布的中国财新制造业PMI从2月份的50.4降至3月份的48.1。体现出在中国多个地区的疫情爆发、地缘政治冲突的背景下,制造业的景气度陷入收缩。

中国通用制造业PMI

图片来源:财新,标普全球

3月份生产指数从50.1降至46.4,新订单指数从51.5降至45.4,两者都是自2020年2月以来的最大降幅。财新网称,新出口订单指数从48.3降至44.5,录得22个月以来最大降幅,这是受新冠肺炎疫情、运输困难和地缘政治紧张的影响。就业指数升至50.3(2月为48.5%)。受访企业表示,新冠疫情防控措施的加强对生产经营造成了影响。

新出口订单指数

图片来源:财新,标普全球

就业指数

图片来源:财新,标普全球

原材料库存分类指数小幅降至48.8(2月为49.0),制成品库存指数升至49.2(2月为47.6),可能反映了与covid - 19相关的限制措施造成的供应链中断。3月份供应商的交货时间指数降至47.1(2月份为48.0),创2021年10月以来最差水平。这意味着为遏制新冠病毒传播而实施的交通管制导致交货速度放缓。

物价指数显示,3月份通胀压力进一步加大。3月投入价格指数升至57.7(2月为54.6),产出价格指数小幅升至53.3(2月为53.1)。

国家统计局在3月31日公布的3月官方制造业PMI、综合PMI和非制造业PMI均分别较前值下滑0.7%、2.4%、3.2%个百分点,分别录得49.5、48.4、48.4。三大指数均下降至50这一零界点下方。

生产指数为49.5(2月份为50.4),新订单指数为48.8(2月份为50.7),原材料库存指数为47.3(2月份为48.1),就业指数为48.6(2月份为49.2),供应商配送时间指数为46.5(2月份为48.2)。

国家统计局和财新制造业采购经理人指数均显示,生产和新订单减少,原材料库存减少,供应商交货时间放缓,新出口订单减少,投入和产出价格的通胀压力再度显现。统计局和财新之间的差异来自就业指数(统计局弱,财新强)。这可能与潜在的地理覆盖差异和不同的调查时间有关(因为国家统计局是在3月下旬新冠疫情恶化时开始的调查,而财新的调查在3月中旬就已经完成)。



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.