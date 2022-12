2023全球市场展望：矿业与金属业展望

据预计,全球宏观经济状况将持续恶化至2023年,矿业和金属业潜在下行风险开始逐步凸显。由于大宗商品价格仍不稳定,矿业/金属业相关股票需求开始减弱。矿业生产商开始受到利润率收窄的影响,而勘探行业也开始因财务状况紧张而限制/尽量减少活动。由于各国央行通过执行货币紧缩政策应对通胀,2023年全年的情况可能会有所波动,因此,整体大宗商品的价格会受到影响。

2023年,全球采矿活动水平的下降将凸显加速全球能源转型的重要性。供应侧的限制将继续渗透整个行业,进而影响大宗商品价格。需求侧因素包括电动汽车和锂/镍的爆炸式增长,以及向可再生能源和技术的持续转型。

随着全球各国都在供应链环节争夺制造生产和应用材料的关键资源,我们预计,随着大宗商品价格企稳并回到新冠肺炎疫情之前的水平,矿业/材料行业在短期内会获得项目开发支持。

宏观因素

2022年,宏观背景至关重要,推动并主导着全球大宗商品市场的发展。全球经济衰退即将到来,2023年经济发展的基本面因素将会受到影响。由于新冠肺炎疫情导致的供应链问题催生了疯狂的通货膨胀,许多主要经济体一直在致力于解决其他问题,这些问题在2023年仍会存在并带来影响。

铜的需求

近十年来,铜一直处于大宗商品行业的发展前沿,发展重点是铜的勘探和生产。除了锂,铜也是电池技术的关键成分,预计铜需求将在2023年有所增加。随着与全球能源转型相关的金属需求在中期内上升,矿业供应面临重大阻力。环境、社会和公司治理(ESG)已经成为矿业/金属业的一个重大问题。许多公司陆续开发新矿,也将面临审查,这很可能会限制全球铜供应项目的数量。

全球脱碳情况如何?

最近,矿业/金属业的脱碳成果显著。全球各地出台各项举措以达成脱碳,包括推出可再生能源技术等。这增加了对原材料的需求,给大宗商品领域带来了新的挑战。我们预计,可再生能源消费的增长将超过矿业增加供应的能力,导致2024年出现产出缺口。

电动汽车和电池技术

电动汽车和电池技术在全球早已屡见不鲜,但随着我们迈向2023年,我们就会发现,相关的话题会很少谈及了。由于需求和供应的减少,电动汽车的生产仍然低迷。中国针对新冠肺炎疫情采取的清零政策带来了诸多的冲击,预计在2023年,电动汽车电池金属行业亦会遭受巨大打击。我们可能会开始看到电动汽车从供应受限向需求受限的转变。

勘探资金紧张

如上所述,宏观不利因素是经济衰退和全球通货膨胀的核心。由于缓慢的经济衰退,勘探行业遭受了沉重的打击。在即将迈入2023年之际,2022年遗留了诸多的问题,通货膨胀、货币政策收紧、地缘政治不稳定和经济衰退等开始影响勘探融资。勘探将继续集中在风险较低的地点,新勘探点的重大发现明显减少。

2023年矿企并购将何去何从?

在全球宏观背景下,矿企并购再次相对低迷。尽管如此,主要矿商还是采取了一些重大举措,再次试图利用市场份额有所动作(尤其是在大宗商品价格上涨的情况下)。然而,在2023年,高通胀和高利率环境可能会让购买者变得尤为谨慎。对基于能源的金属日益增长的需求可能会成为绿色能源和电气化转型的重中之重。



