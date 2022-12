2023全球市场展望：中国股市是否已经触底？年底的反弹趋势能维持多久？

因国内疫情管控和海外紧缩周期的双重打压下,中国股市在2022年整体表现不佳。上证指数从年初的高点3600震荡下行,曾在4月和10月两次跌破3000点。价格在第四季度呈现强势的反弹趋势,叠加地产政策扶持,放宽疫情管控和海外放缓加息等多重利好促使风险情绪回暖,上证指数自10月低点2885一路反弹至3226。但价格在12月呈现回落,主要因素在于放开后的大面积感染导致的经济活动降低和年末机构资金回笼要求。

上证指数 SSE —— 周线图

来源:Tradingview, CMC Markets(12月29日)

中国经济和其他政策方向在会议之后的几周将逐步明朗。但到目前为止,政府还未采取大规模的刺激措施。大多数观察人士认为,政策的重点将不会是推出新的刺激措施,而是继续执行现有措施,让其发挥作用。因此,扩大内需以促进就业仍然是关键。

在过去的一年中,中国经济充满挑战,尽管面临种种问题,但今年仍有望实现3%以上的增长。为缓解债务驱动的房地产泡沫,政府做出了很多的努力,但这却阻碍了重要经济增长引擎的发展。此外,新冠肺炎疫情的封锁也削弱了企业和消费者的信心,造成经济活动放缓。但现在宣布的放开措施应该会对未来几个月的经济活动产生积极的影响。

中国是世界上唯一一个预计明年企业利润和国内生产总值会有可观增长的主要经济体。中国对能源、汽车和其他产品有所需求,这对于全球经济来说是好消息,增加了世界在美国和欧洲经济疲软的情况下避免衰退的可能性。2023年,中国经济涨幅有望达到4.25%-4.75%,2023年下半年可能会迎来全国经济的大范围复苏。与以往的经济复苏方式不同,明年中国经济的复苏不太可能由建筑行业主导。因此,中国对工业金属和其他大宗商品的需求量可能不会很大,不太可能加剧全球通胀。政府将经济复苏的重点放在国内消费上。

短期可能仍然面临挑战

从近期的多项金融、消费和进出口数据反映,当前经济形势仍然较为严峻。

根据当前的进出口数据来看,中国出口增速自8月以来迅速下降,10月,11月连续两个月超预期录得负增长。进口方面,自3月以来由于华东疫情爆发导致的疫情防控对需求造成巨大冲击,虽然在5月由于初步放开导致了需求出现短暂的报复性反弹。但由于国内多地疫情频繁管控导致整体需求呈现萎靡态势。

中国以美元计算出口同比

来源:TradingEconomics

中国以美元计算进口同比

来源:TradingEconomics

从主要的出口对象地区(美国、中国香港、日本、韩国、德国等)的经济情况来看,这些地区(除韩国)的进口规模并未出现明显下降趋势,反映出口增速下滑的主因并不是海外的需求收缩,而是中国制造业因疫情导致的产出降低,导致出口占比下降。

美国进口规模

来源:TradingEconomics

香港进口规模

来源:TradingEconomics

日本进口规模

来源:TradingEconomics

韩国进口规模

来源:TradingEconomics

德国进口规模

来源:TradingEconomics

从金融数据方面,11月末广义货币(M2)增速同比增长12.4%,相较于上月继续保持稳定的增速,反映出当前货币政策仍以宽松为主,为经济注水。贷款方面,11月人民币贷款增加1.21万亿元,同比下降596亿元。住户贷款增加2627亿元,企(事)业单位贷款增加8837亿元,非银行业金融机构贷款减少99亿元。11月人民币存款增加2.95万亿元,同比多增1.81万亿元。住户存款增加2.25万亿元,非金融企业存款增加1976亿元,财政性存款减少3681亿元,非银行业金融机构存款增加6680亿元。

房地产投资增速方面呈现逐月萎缩趋势,商品房销售处于稳定但保持低迷的态势。如下图所示。

来源:国家统计局

来源:国家统计局

从消费方面来看,中国社会零售销售数据在今年3-5月由于华东疫情爆发陷入负增长,在第三季度在放开的背景下呈现正增长,但增速疲软低于疫情前水平。而在第四季度消费再次陷入收缩,预计12月数据在感染人数激增的背景下难有起色。

中国社会零售销售同比

来源:TradingEconomics

中国社会零售销售环比

来源:TradingEconomics

从数据大致可以看出,社会储蓄意愿在年末呈现上涨态势,贷款增速落后于存款增速。反映出当前经济环境的不确定性使观望情绪较大。由于年末的全面放开使感染人数迅速上升,其感染峰值可能将在明年第一季度才会出现。因此,从短期来看,经济的全面反弹可能需等到明年第二季度才能看到。

大盘短期或有调整需求,关注年中复苏预期带来的上涨机遇

A50指数在10月跌破自2014年形成的月线级别上升趋势线后,在11月出现大幅反弹,基本收复10月跌幅,但仍承压于趋势线压力下方。而从周线级别来看,此轮反弹暂可判断为下跌趋势中的超跌反弹,从趋势上看仍处于下跌趋势中,暂未出现明显的底部形态。投资者仍需警惕明年年初疫情爆发以及海外经济下行带来的恐慌抛售行为。

富时中国A50指数 —— 月线图

来源:Tradingview, CMC Markets(12月29日)

富时中国A50指数 —— 周线图

来源:Tradingview, CMC Markets(12月29日)

香港恒生指数(HSI)会如何变化?

自2018年夏季达到历史高点以来,香港股市一直处于下行趋势。自2021年2月开始,恒生指数在超过18个月的时间内持续下跌,最低达到了自金融危机以来的最低水平,当时的低点是10671点。今年的低点出现在10月31日,随后在14653点和15110点之间趋于稳定。在高峰时,指数反弹超5000点。原则上,只要价格在突破16800点后未再度失守该水平线,指数可能向20940点的方向发展。如果指数成功超过22500点的前期高点,一轮新的牛市可能就会到来,直击33500点的历史高点,在完成一次重大触底反弹后创造新的反弹记录。如果这种情况没有发生,则指数可能会降至今年的低点,甚至触及10671/10060点的区域。

来源:Tradingview, CMC Markets(12月19日)



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.