法国和德国股市紧张局势受控：美国股市仍然坚挺

本周初,欧洲股市的波动性明显增加。马克龙在欧洲议会选举中输给勒庞,因此宣布提前进行大选,给法国政治增添了不确定性因素。

法国40指数近三月来维持横盘,但在本周初出现了大幅下跌,目前交投已跌破横盘期间的重要支撑位(7,897点)。若价格在收盘时确认已跌破支撑位,考虑到目前超卖情况并不严重,因此该股指可能会出现修正,导致价格进一步下跌,接近200日MMS水平。另外值得关注的点位是8,076点的中间阻力位,若股指重回该点位,将大大减轻下行压力。

带有MACD振荡器的法国40日线图,于2024年6月10日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

其他主要指数的下行压力并不严重。欧洲50和西班牙35虽然也在下跌,但相较于支撑位而言,其目前水平距离年度高点更近。欧洲50的年度最高值为5,121点,首个支撑位为4,940。西班牙35的年度最高值为11,454点,首个支撑位为11,107点。

德国40仅次于法国40,面临的卖盘压力最大。德国40正逼近18,362点-18,237点间的支撑区间,该区间与中期看涨指导线的水平相近,连接了2023年10月和2024年4月出现的低点。

带有MACD振荡器的德国40日线图,于2024年6月10日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

随着波动性不断增加, VSTOXX指数直逼14点,增幅达5.00%,但该趋势并未对美股股指产生显著影响。VIX指数的升幅有限,仅达到2.50%,目前交投低于14点,仍处于年度和历史最高点附近。美国纳斯达克100指数维持稳定,在19,116点的年度和历史最高点附近徘徊。

带MACD振荡器的美国纳斯达克100日线图,于2024年6月10日截取自CMC Markets“新一代”交易平台

就目前情况来看,欧洲股指的不确定性因素似乎已得到控制,主要集中在更容易受大选结果影响的国家。大选结果往往会在短期内受到重点关注,而在本周中后期,焦点将转移至美国CPI数据和美联储周三的利率决定。



