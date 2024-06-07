欧央行首次降息时机不佳：拉加德会以强硬态度应对吗？

首次降息：结束自2022年7月开始的加息周期

欧央行将于今天宣布货币政策决定，克里斯蒂娜·拉加德将举行新闻发布会。

根据汤森路透的共识预测，欧洲央行将降息25个基点：将主要再融资利率降至4.25%，存款便利利率降至3.75%。这是欧洲央行在连续五次会议未作变动后的首次行动，也是自2022年7月开启加息周期以来的首次降息。

未来展望：2024年再降两次25个基点？

市场对这次降息已经有了充分的预期。根据路透社在5月21日至28日对82位经济学家的调查，所有受访者都认为欧洲央行将降息。因此，主要问题变成了：欧洲央行将在未来的会议上采取何种措施？

在路透社调查的82位参与者中，有55位预计2024年将再降两次25个基点，分别在9月和12月。该降息路径与Trading Economics使用的计量经济模型预测一致。

通胀意外上升，压力未减

要评估欧央行是否满意其降息路径，可以参考此次会议更新的经济预测。3月的最新预测显示，未来几年CPI将逐步下降，2024年为2.3%，2025年为2.0%，2026年为1.9%。

通胀下降路径得益于（1）原材料价格下降和（2）劳动力成本下降。然而，彭博大宗商品指数在过去三个月中有所回升，同比上涨接近10个百分点。同时，2024年第一季度的劳动力成本指数上升了4.9%，协商工资上涨了4.69%。

值得注意的是，上周公布的2024年5月CPI意外上升：核心CPI保持在2.9%，调和CPI为2.6%。

降息并采取强硬态度

在这种情况下，欧洲央行似乎会兑现其成员宣布的降息25个基点。然而，克里斯蒂娜·拉加德可能会采取更强硬或鹰派的态度，试图摆脱对未来降息的承诺，更多地取决于数据的走势。

主要资产的价格水平

如果市场认为欧洲央行恢复强硬态度，且欧元与美元的利差继续缩小，欧元/美元可能会尝试延续过去7周的上涨势头。看涨结构的关键支撑点是上周低点1.0788，也接近于200日移动平均线。

欧元/美元日线图，MACD，来源于Next Generation，2024年6月5日

欧元债券方面，自年度低点128.77反弹以来，欧元债券处于复苏模式。MACD指标已触发买入信号，并伴随看涨背离。中期来看，关键阻力位在131.15点左右。

欧元债券日线图，MACD，来源于Next Generation，2024年6月5日



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