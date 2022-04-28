人民币汇率还要贬值多久？

在过去的一周时间，人民币对美元贬值超过3%。今日继续加速下跌，目前最高达到6.656附近。中国人民银行对人民币的快速贬值感到不安，并在4月25日晚宣布将外汇存款准备金率从9%下调至8%。这发出了一个强烈的政策信号，央行希望减缓贬值速度。但从目前来看，贬值的速度还没有放缓迹象。

新冠肺炎疫情和严格的防疫措施带来的不确定性加大，市场对中国经济的信心疲软，在上海全面封锁的背景下，国内的新冠肺炎病例仍处于较高水平。北京在过去几天报告了越来越多的病例，并加强了抗疫限制。4月份活动增长相当缓慢。

4月30日将公布中国4月官方制造业和财新制造业PMI，官方制造业PMI预期下降至48，前值为49.5；财新制造业PMI预期下降至47，前值为48.1。经济下行压力持续。

图片来源：国家统计局

失业率自去年10月以来持续攀升，3月已经攀升至5.8%。而4月在全国多地出现疫情管控的背景下，停工停产或使4月的失业率突破6%。

中国和美国之间的利差也助推了这一现象，由于货币政策的分歧，息差倒挂。然而最糟糕的情况可能已经过去，中国人民银行暗示，广泛的政策降息空间有限，美国固定收益市场似乎已迅速消化了美联储更加强硬的态度。

但货币贬值有助于提高出口竞争力，从而支持整体经济增长。根据高盛的数据表明，人民币在贸易加权基础上贬值10%，可能会导致出口增长5个百分点，或GDP增长70个百分点。在贸易加权基础上，人民币最近贬值近2个基点，这意味着在其他条件不变的情况下，人民币将对GDP增长提供约10个基点的帮助。虽然增长很小，但政策制定者可能乐于看到这样的增长，愿意看到人民币在经济活动增长疲软的情况下小幅走软，而不是持续走强。

但不能忽视货币贬值带来的输入性通胀的风险。中国的CPI通胀很大程度上取决于食品价格，而食品价格往往不稳定，并受到猪肉周期和天气条件等因素的驱动。相比之下，PPI通胀对汇率变化的敏感性可能要大得多。根据高盛的数据表明，人民币在贸易加权基础上贬值10%将使PPI通胀上升约2.2%。因此，在其他条件不变的情况下，贬值2个百分点将意味着PPI上涨约40个基点。

在全球通胀上升和国内供应链中断的情况下，政策制定者表达了对大宗商品价格上涨的担忧。国家发改委最近警告称，要“警惕输入性风险”，政策制定者将“努力保持物价总体稳定”，避免本已居高不下的PPI通胀加剧。

3月份外汇呈现净流入趋势，因为商品贸易顺差保持强劲，尽管全球处于紧缩周期，人民币资产受到抛售。但大规模资本外流和人民币“失控“贬值的可能性较低。主要原因是：1）2015年后资本管制明显收紧;2)商业银行仍持有相当数量的美元储备，这可以缓冲资金外流的压力。截至2022年3月，商业银行的净外部资产和中国人民银行的外汇储备总计超过4万亿美元；3)经常账户盈余保持稳定，商品贸易顺差在出口价格高企的推动下有所上升，服务贸易逆差在假定今年不重开边境的情况下有所减少。

而人民币汇率走势可能取决于以下因素:1)新冠肺炎疫情的发展、抗疫措施和整体经济活动的增长;2)政策制定者的进一步调控。

从目前来看，人民币贬值的步伐或将在5月5日美联储利率会议结束后放缓。虽然近期由于抗疫措施拖累经济活动增长，市场对人民币的情绪持续恶化，但目前上海新增确诊已经出现峰值，近期日新增人数有明显下降。因此在5月中旬管控措施预计将逐步放开。而在政策方面，与去年中国人民银行试图阻止人民币升值时将外汇存款准备金率上调4% (中国人民银行两次上调外汇存款准备金率，每次2%)形成对比的是，4月25日，中国人民银行仅宣布下调外汇存款准备金率1%，可能是为了为未来的调整留出空间。如果人民币再次快速贬值，中国央行可能会宣布进一步下调外汇存款准备金率。

回顾此前央行对汇率剧烈波动的政策变化的历史，除了调整外汇存款准备金率外，还有调整远期售汇业务的外汇风险准备金率。例如在2017年9月，央行将远期售汇的外汇风险准备金率调整为0，当时人民币兑美元汇率出现了明显的飙升。

2018年8月，央行又将其从0调升为20%。那时人民币贬值压力较大，消息发布后，人民币汇率迅速止跌反弹。



