今日市場展望：油價加速上行或沖擊100，美股結束三連跌， 澳元止跌能否再次反彈創高？

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美國WTI原油 Crude Oil WTI



WTI原油周一下探低點87.16後成功翻陽，併在後續的兩個交易日連續上漲，相較於周一低點已反彈逾10%。符合我們在周一的預測，當前油價的主要反彈邏輯有

歐佩克+或削減產量以應對可能發生的全球經濟衰退造成的需求疲軟。

伊核協議仍面臨不確定性，美國拒絕伊朗提出的所有附加條件。歐洲正與伊核協議各方接觸以開啟新一輪談判。拜登重返伊核協議遭到一些民主黨和共和黨的強烈反對。

美國至8月19日當周EIA戰略石油儲備庫存為1985年1月11日當周以來最低，降幅錄得20年來最大，為連續第50周錄得下降。

多重基本面消息的疊加促使油價本周走強，價格或進一步延續至100上方。

美國WTI原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

來源：CMC Markets

MACD指標形成金叉，價格或面臨一定的反彈空間

油價嚮上反彈突破下降趨勢線阻力後形成技術面的嚮上延續，上方第一目標為佈林帶上軌壓力附近的100。

若突破該水平，則關註斐波那契50%回撤位105附近，若再度形成突破則關註109-110。該位置為此前的上升結構支撐，或形成支阻轉化。

油價此輪反彈跟傾嚮於短期反彈，因全球經濟已呈現放緩併可能在明年進入衰退期，抑制燃料需求。此外，若後市俄烏沖突結束，伊核協議完成，或緩解供應方面的擔憂，這對油價將形成利空。



標普500指數 SPX500



由於本周傑克遜霍爾年會市場預期鮑威爾將釋放鷹派信號，造成本周初呈現回落趨勢，以應對潛在的不確定性。昨日價格止跌收陽，但不能判定為止跌信號，空頭或處於等待周五北京時間淩晨會議的進一步指引。

標普500指數 SPX500 —— 日線圖

來源：CMC Markets

4100為技術面支撐，短線空頭或選擇在此處出現獲利了結，但併不意味著該區域為安全區域。若鮑威爾釋放堅定的鷹派信號將進一步打壓市場。併且下周有美國8月的非農數據，若勞動力市場維持韌性或支持美聯儲在9月會議加息75個基點。目前市場預期加息75個基點的概率達到60%。

MACD指標呈現高位死叉，結合前期出現該信號時的市場錶現，後市下跌為大概率事件。

因此，此處在經歴短期的止跌反彈後或出現進一步的下跌。若跌破4100，價格或來到60日均線支撐4000。



澳元兌美元 AUD/USD



澳美本周在0.687附近獲得支撐，整體呈現震蕩趨勢，今日早間亞盤呈現走強趨勢，主要因美元指數回落，但目前價格仍不能判斷為趨勢反轉，美元指數隨時受到傑克遜霍爾會議以及下周非農的影響再度走強。

澳元兌美元 AUD/USD —— 日線圖

來源：CMC Markets

短期雖有築底跡象但需關註是否能突破關鍵的阻力0.7，若價格能夠實現突破，或進一步上漲至日線下行通道阻力0.714附近。

若價格失守0.687，價格或再次下探低點0.671附近。

目前價格技術面上呈現震蕩趨勢，基本面消息不明朗，因此更傾嚮於右側佈局。



