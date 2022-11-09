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原油雙頂結構形成，後市或進一步下行

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

09 Nov 2022, 12:55

WTI原油自10月18日以來開始了為期2週的反彈趨勢。在11月7日突破了10月10日的高點92.34後未能成功企穩，價格在尾盤時段快速回落。週二價格持續走低，失守90整數關口，收盤下跌約3.6%。

我們自10月初以來對原油進行了持續一個月的跟踪，整體的思路以空頭為主。支撐我們看空的核心邏輯是在高利率環境下經濟將快速降溫陷入衰退，其中歐洲或最快進入衰退期，從歐洲央行官員近期的發言來看，對加息始終呈積極態度，致力於將通脹帶回2%的目標，並且做好了經濟進入衰退的預期，而在2023年大概率將開始量化緊縮政策，這對於經濟的衝擊會進一步加大。

近期油價的反彈受多方面因素影響，例如美聯儲放緩加息的預期促使美元連續走低，中國疫情管控政策可能出現放鬆帶動需求增長等。但這僅僅是消息面的短期利好，實際情形是美國終端利率可能將高於此前預期，雖然會放緩加息，但也許是連續多次的小幅度加息，居民的貸款成本將進一步擴大，嚴重抑制其他生活開支，從而降低社會總需求，而企業則通過裁員、縮減產量抑製成本，商品價格的下跌趨勢無法避免。中國方面，即使存在放鬆管控的可能性，但出口增速從近期的數據看已經陷入下降趨勢，當前中國經濟將重心放在擴大基建投資、拉動內需方面。但從目前的疫情狀況來看，11月疫情再次快速反彈，政策方面將是謹慎的，因此需求增長可能會低於市場預期。

從當前的結構來看，油價在短暫的突破下行阻力後快速回落，重回下行趨勢中，目前可判斷為誘多行為，因此我們當前的策略仍以看空為主（價格處於90下方）。下方第一目標：81.3。

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月9日）

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