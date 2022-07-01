半年收官，原油繼續下跌超3%，錄得7個月以來首次收陰！ 下半年或繼續延續跌勢

週四，美國WTI原油繼續延續前日下跌趨勢，收跌3.35%，6月收跌7.64%，為自去年12月以來首次單月下跌。

昨日歐佩克+會議落下帷幕，如市場預期，歐佩克維持原定的8月增產計畫，即64.8萬桶/日，8月之後的增產計畫尚未敲定，將於8月3日的會議再進行商討。

從消息面上看，沒有超預期的增產計畫按照基本邏輯而言應該是利好，反映出歐佩克+擔心閒置產能有限，供應仍舊面臨短缺的局面，為何油價不漲反跌？

還是那一句話，價格都是走在市場預期中，在事實公佈後迎來兌現。

回顧一下原油上半年的走勢，我將整體趨勢劃分為六段。

美國WTI原油Crude Oil WTI——日線圖

圖片來源：CMC Markets

1. 油價自2月底至3月初急劇上漲。 邏輯：俄烏戰爭爆發，市場預期供應鏈將受到嚴重衝擊，俄羅斯能源面臨制裁

2. 3月沖高後急速回落，3月至5月初呈現寬幅震盪。 邏輯：中國疫情爆發，需求受到衝擊，俄烏進行多次談判並偶爾有利好消息。 但支撐價格的是歐佩克+不增產，能源制裁使市場預期供應仍然面臨緊缺。

3. 價格自5月初迎來快速上行。 邏輯：自5月以來中國疫情出現明顯回落，官方放出6月解封訊號； 6月為美國出行高峰期，需求將得到釋放。 囙此價格提前反應市場預期。

4. 價格自6月沖頂後回落。 邏輯：歐佩克+會議决定7月擴產，市場預期歐佩克+連續7，8月增產64.8萬桶/日； 拜登施壓油企； 拜登計畫7月訪問沙特。 囙此，價格提前行動出現下跌。

5. 油價在6月下旬在100附近迎來買盤並出現短暫反彈。 邏輯：市場預期歐佩克+7月會議（提前至6月30日）將維持增產計畫不變，因閒置產能有限； 科技面上在100上方有支撐，圖中可看出趨勢線支撐明顯。

6. 6月29日以來迎來下跌。 邏輯：歐佩克+維持增產計畫為明牌，市場消化完畢迎來兌現，囙此當前市場開始消化新的預期，即拜登在下周訪問沙特，或商討石油增產。 價格提前反應。

讓我們來設想一下接下來可能會出現的走勢，以及其背後邏輯。

首先，我們無法知曉拜登與沙特究竟能談論成什麼結果。 歐佩克+進一步的擴產是美國希望看到的，但由此會對油價造成劇烈的衝擊，這顯然不是歐佩克+所樂意看到的。 由於全球經濟步入衰退期，需求方面在未來將受到抑制，歐佩克+若響應美國的號召在今年大肆擴產，有可能會出現庫存過剩的風險。 囙此，歐佩克+在現階段或不會對增產計畫進一步進行調整。 油價仍舊具有短期反彈的概率，或在7月拜登訪問完沙特之後。 價格或在100附近，或短暫刺破100後迎來反彈。

但油價即使出現反彈其趨勢的延續性也很難保持。 7月27日美聯儲將再次加息，目前來看加息75bps的概率較大，這將對油價形成打壓。 而最近中國出了一個政策值得注意。 發改委表示：國際油價超過每桶130美元調控上限後國內成品油價格暫不再上調。 中國的石油外采比例超過70%，按照現行成品油價格機制，國內成品油價格根據國際市場原油價格（成品油調價日前10個工作日的平均價格，以下簡稱國際油價）變動，每10個工作日調整一次。 這意味著不管國際油價怎麼漲，國內油價在價格原則上也不會上調或者少調。 此為解决消費者的能源成本負擔，幫助經濟穩步復蘇。 而由於中國近兩年新能源車高速發展，新能源汽車消費需求大增，這也對傳統燃油車市場造成了一定的衝擊，當然短期內不會改變能源結構比重，但未來的趨勢已經基本註定。

綜上所述，油價下半年的趨勢可概括為易跌難漲，中長期的投資者可按照逢高看空的策略進行跟踪處理。 日線圖來看，美國WTI原油價格昨日跌破多週期均線支撐（5，10，60），價格在週三反彈至115.8後下挫，承壓於布林帶中軌。 周線級別MACD指標高位出現死叉，意味著頂部訊號的出現。

美國WTI原油Crude Oil WTI——日線圖

圖片來源：CMC Markets

美國WTI原油Crude Oil WTI——周線圖

圖片來源：CMC Markets



