今日市場展望：原油日內大跌超4%，美股、黃金反彈

油價自6月14日以來持續走軟，從120上方一路下跌至當前的低點104附近，符合我們此前的沖高後的看空預測。

圖片來源：CMC Markets

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當然，油價並未觸及我在6月初的預測高點130，最高只漲至124附近。 但整體方向基本吻合，對於投資者而言，價格的高點和低點沒辦法準確預測。

昨日，美國政府出臺了一系列措施以穩定油價，首先美國總統拜登宣佈暫停徵收汽油稅，取消向消費者徵收的每加侖汽油18美分的聯邦稅。 並且，拜登呼籲油企利用先前獲得的巨額利潤來進行擴產，而不是回購股票。

美國能源部長格蘭霍姆表示，可以利用《國防生產法》提高煉油能力，並且她將在週四會見油企高管。

可以看出，在面對油價的高企和美國石油企業的不作為時，美國政府已經忍無可忍，進入到了向他們施壓的階段。 而市場捕捉到了這一預期，價格迎來下跌。

現時油價自6月高點124已累計下跌逾15%，主要消化歐佩克7，8月增產、美國政府政策控制、需求在出行季初期釋放後，後續可能走軟的預期。 但我們仍需注意的是，當前供應端瓶頸暫未出現明顯緩解，囙此，在經歷了此輪的大幅下跌後，油價可能難以持續維持連續走軟趨勢，更多的傾向於高位橫盤。

從圖形上來看，日線結構仍維持偏强的多頭形態，底部上行趨勢線仍有效，囙此暫不能判斷價格走熊，下方的支撐為100附近，囙此，該位置附近或出現一定的反彈趨勢。

美國WTI原油Crude Oil WTI——日線圖

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4小時結構整體處於震盪下行通道中，現時價格處於震盪通道下軌支撐附近，價格的反彈第一目標點為109.15美元/桶。

美國WTI原油Crude Oil WTI——4小時圖

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納指在我們此前多次提及的11000的目標低點迎來了數次反彈，第一次反彈為上周美聯儲利率決議後的拉升，而本周也在11000附近反彈超6%。 但多次反彈均在11700附近遇到較强阻力。 美聯儲主席鮑威爾在昨日的聽證會上表示，承諾將通脹恢復至2%，不排除任何加息幅度，包括100個基點，並承認美國經濟有可能陷入衰退。

芝加哥聯儲主席埃文斯表示，7月加息75個基點建立在通脹沒有放緩的背景下，沒有必要加息100個基點，若通脹有所改善，則可以加息50個基點。

費城聯儲主席哈克表示，希望年底利率超3%，美國可能會出現幾個季度的負增長。

首先，我們可以看出鮑威爾的一系列的言論體現出他前期不努力，臨時抱佛腳的情形。 在去年出現重大錯誤後，他的一系列表態都強調依據於數據的指引，基本是後知後覺的狀態。 當然，身居高位的他在經歷去年的失誤後保持謹慎的措辭，表態不明確是可以理解的。 但作為投資者而言，我們需要提前去預估未來大概率會出現的市場預期的改變。 首先，6月通脹會出現回落的理由在此前文章有提到過，5月通脹飆升的罪魁禍首原油價格在6月迎來了明顯的回落，大宗商品價格指數自6月中以來連續下跌，現時已經回落至5月初期的水准。 囙此，如若6月通脹改善，7月加息50bps的預期將得到强化，美股或迎來支撐。 囙此，現階段的趨勢更傾向於低位的盤整。

納斯達克指數NDAQ——4小時圖

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黃金昨日企穩反彈，日高最高漲至1847.75美元/盎司，但隨後快速回落，現時價格仍有明顯壓力，體現出在10年期美債實際收益率為正時黃金吸引力的下降。 當前黃金並沒有明顯方向，趨勢為窄幅震盪，囙此操作思路仍以高拋低吸為主。 下方的關鍵仍為1800附近，上方壓力為1870–1875。 右側投資者可選擇區間破位後再擇機進行操作。



