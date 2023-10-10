巴以衝突是否會演變成第六次中東戰爭？

自10月7日巴以爆發衝突後，截至10月9日晚間，雙方的衝突已造成逾1,600人死亡，6,000多人受傷。 以色列國防部長加蘭特在9日宣布「全面封鎖」巴勒斯坦加薩走廊，切斷對加薩走廊的水、電、食物供應。 10月10日早間，哈馬斯官員表示目標已經實現，並願意與以色列就可能的停火進行討論。

巴以衝突的歷史原因

西元前11世紀，以色列人在迦南地（今以色列、約旦和埃及北部的一部分）建立了以色列聯合王國，該王國持續了一百多年後分裂成以色列國和猶大王國兩個國家，這兩 個國家分別以撒瑪利亞和耶路撒冷為首都，並在西元前722年和586年分別被亞述和巴比倫滅國，猶大國隨後猶太人開始數千年的流浪生活。 在19世紀80 – 90年代，大部分猶太人輾轉於東歐和中歐地區。 隨後在法國、德國和俄國出現了反猶太浪潮，於是形成了猶太復國主義思潮和運動。 大批猶太人回到巴勒斯坦地區，並向鄂圖曼帝國購買土地。 在一戰前，遷移到巴勒斯坦地區猶太人數量稀少，與當地穆斯林和基督徒並沒有直接的衝突。 但在1917年英國政府發布《貝爾福宣言》，支持猶太人在巴勒斯坦地區建立民族之家，並且在二戰期間大量猶太人受希特勒迫害，導致大量猶太人返鄉，在1882 – 1948年的6次移民潮中 ，由46萬人移居至巴勒斯坦，人口的大量流入加深了與當地阿拉伯人的緊張關係。

在二戰結束後，聯合國在1947年11月通過了《1947年聯合國分治方案》，將巴勒斯坦地區劃分為阿拉伯國家和猶太國家，雙方各佔45%和55%的領土，耶路撒冷進行國際管理， 避免發生衝突。 其中在阿拉伯國土人口中阿拉伯人為72.5萬人，猶太人為1萬人；猶太國國土中阿拉伯人為40.7萬人，猶太人為49.8萬人。 該法案受到阿拉伯人的反對，隨後引發了雙方的一系列衝突，並引發了1948年 – 1949年的以色列獨立戰爭（第一次中東戰爭）。 以色列建國後受到了美國和前蘇聯的支持，並加劇了阿拉伯世界與西方世界的矛盾。 中東戰爭一共打了五次，被阿拉伯國家包圍的以色列（在美國支持下）不斷擴大自己的領土面積，造成了大量的巴勒斯坦地區難民流離失所。

第四次中東戰爭之後讓阿拉伯人意識到無法與有美國撐腰的以色列抗衡，於是埃及總統薩達特試圖與以色列和談，隨後遭到了其他阿拉伯國家的強烈反對，並在1981年10月6日的 閱兵儀式上遇刺身亡。 在1979年什葉派伊斯蘭精神領袖霍梅尼返回伊朗後成立了伊朗伊斯蘭共和國，隨後與美國交惡，並與以色列敵對，並且與遜尼派為主的阿拉伯國家有宗教對立，引發了阿拉伯國家轉向 與以色列和談，但由於雙方長期的矛盾和條件的苛刻導致談判進程緩慢。

巴勒斯坦內部分為兩派，一派是阿拉法特在1964年成立的巴勒斯坦解放組織（法塔赫），反抗以色列軍隊，但在1980年代發現無法與以色列抗衡，於是主張「以土地換和平」。 法塔赫被阿拉伯國家承認為合法政府。 另一派是亞辛在1987年成立的哈馬斯，該組織相較於法塔赫更加極端，主張消滅以色列，被國際組織判定為恐怖組織。 所以我們也看到了為什麼西方國家雖然討厭猶太人，與其有宗教衝突的情況下仍然支持以色列，因為哈馬斯的極端舉動（殺害平民）更為惡劣。

衝突是否會進一步升級？

從目前的局勢來看，這場衝突是否會演變成第六次中東戰爭仍需要持續追踪，目前國際雙方呼籲雙方保持克制，例如埃及總統和約旦國王在通話中強調首要任務是結束巴以衝突升級 。 以色列正式向哈馬斯組織宣戰，並沒有表現出擴大對象方。 目前還沒有演變為以色列與阿拉伯國家的戰爭，而作為地區大國的沙烏地阿拉伯的表態可能尤其重要。 值得注意的是，沙烏地阿拉伯與以色列近幾個月走向關係正常化，這觸動了巴勒斯坦各派的集體反對，包括對以色列敵對的伊朗可能也不願看到，有外媒稱哈馬斯證實襲擊得到 了伊朗的支持。 如果伊朗被捲入衝突，其他國家例如約旦、沙烏地阿拉伯、黎巴嫩等都不能置身事外。

考慮到此次衝突造成了雙方幾十年來的最大傷亡，目前可能難以出現停火的可能性，哈馬斯在占得先機後立刻做出和談表態，若以色列拒絕或拉攏其他阿拉伯國家，並導致 沙以正常化被無限期延長。 而以色列可能致力於消滅哈馬斯，對巴勒斯坦的勢力進行重新洗牌，並併吞剩餘領土。



