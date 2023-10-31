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納指止跌，後市仍需耐心等待

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

31 Oct 2023, 15:05

納指100在過去的兩個交易日止跌反彈，週一科技七巨頭除特斯拉外均呈現上漲，其中亞馬遜因業績表現好於預期上漲3.89%，英偉達守住400整數關口，蘋果收復170整數關口。


即使納指止跌，但整體成交量呈現縮量，並未出現大幅買盤。反映出在本週美聯儲利率決議和非農數據公佈之前，投資者情緒普遍謹慎。
週二蘋果將發佈23財年第四季度和全年業績報告，投資者將聚焦iphone15系列的市場需求，人工智能設備的進展以及服務業務的收入情況。而這或在一定程度對大盤起到明顯驅動作用。


近一段時間的交易邏輯仍圍繞着“好數據 = 利空”展開，例如核心PCE的上漲，三季度GDP數據的強勁均造成了股市的承壓。10年期國債收益率一度觸及5%，但在近幾個交易日出現回落。目前在4.8% - 5%區間震盪。


本週美聯儲暫停加息為市場共識，預計不會對市場產生大的擾動，市場的關注焦點在鮑威爾的新聞發佈會上。從目前來看，預計鮑威爾仍強調通脹的韌性和地緣政治的不確定性風險，在政策上趨於謹慎，或仍堅持維持高利率水平更久的説法，因為目前的數據不足以支持鮑威爾轉變發言。但週五的非農數據可能成為一個拐點，如果就業如期放緩。而就業放緩意味着數據走弱，則意味着美聯儲年內加息門檻更高，導致債券收益率回落從而支持股市。


從9月以來，10年期國債收益率迅速走高，與2年期收益率倒掛大幅收窄，即原理在於，市場預期年內的進一步加息為小概率事件，短債收益率增長放緩，但維持高利率更久導致了長期債券收益率走高。


如果從大級別趨勢來看，10年期債券收益率與納指100呈明顯反比關係，而利率觸頂或意味着債券收益率觸頂。近期債券收益率走高導致股指下跌，那是否意味着債券收益率觸頂意味着股市見底，可以進行中長期佈局了？


 美國10年期國債收益率（黃線） vs 納指100（藍線）
來源：Tradingview, CMC Markets（10月31日）

但從下圖可以看出，10年期債券收益率與納指也在一定時間內走出正向關係，圖中三個陰影區為本世紀的美國三次衰退期，衰退導致風險資產被拋售，由於投資者預期美聯儲將在衰退期做出降息行為，導致債券收益率出現走低。

 

美國10年期國債收益率（黃線） vs 納指100（藍線）
來源：Tradingview, CMC Markets（10月31日）

因此，對於接下來的走勢，筆者認為在11月指數或進入到磨底期，若數據走弱（消費、通脹、就業等），指數或在11月中下旬確立底部。加息結束帶來的短期風險偏好回升或支持指數年底反彈，但預計很難回到7月高點。明年市場或不再交易貨幣政策，更多的關注到數據方面，數據的持續走弱將引發市場對衰退的擔憂，即整體呈現熊市。大概走勢如下圖所示。

納指100 （NDAQ 100 – Cash） —— 4小時圖
來源：CMC Markets（10月31日）


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