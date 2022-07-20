本輪美國財報季有哪些看點？

美國市場深陷利率上漲、證券下跌和股市低迷的泥潭，因此，投資者產生熊市交易機會微乎其微的想法，似乎並不為過。

但是，儘管季度利潤和前瞻性指引受經濟不景氣的影響，本輪美國財報季仍有可能抑制熊市，提振股市。接下來，我們專業的市場分析師將帶您挖掘本輪美國財報季的投資機會。

是否看到了市場積極的一面？

“招聘放緩和人力縮減可能助力公司實現盈利，因此對於股價大跳水的大型科技公司而言，本輪美國財報季可能發揮提振作用。”

——Tina Teng，市場分析師。

我們的市場分析師將針對本輪美國財報季發表獨家見解，預測蘋果、特斯拉和Meta等高市值公司的收益情況，解析表現最佳的公司，並提供未來經濟預期。

關鍵報告日期： 7月14日——摩根大通和摩根士丹利

美國第2季度財報季於上週拉開帷幕，各大銀行也將公佈其業績情況。摩根大通和摩根士丹利都將在7月14日（星期四）美國股市開盤前公佈各自的收益數據。由於投資銀行業務營收大跳水，該等美國大型銀行的股價較其1月高點，平均下跌了30%左右。然而，上半年利率上升可能為藉貸業務的利潤率帶來一些利好，因此，借貸業務仍可能維持整體營收增長。了解詳情

7月19日——奈飛

7月26日——特斯拉

7月27日——Alphabet，微軟

7月28日——蘋果

7月29日——亞馬遜，Meta Platforms



