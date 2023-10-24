上證指數失守3000後，我們該做什麼？

上證指數在過去的四個交易日連續下跌，失守3000後並未出現明顯成交量放大之勢，反映盤中並未出現明顯的割肉恐慌盤。雖然自8月下旬以來利好政策不斷，但僅在8月28日當天出現大幅度高開，隨後一路呈現陰跌狀態，即使後續的經濟數據修復，例如社融、消費、PMI回暖也未支撐股市。近期的持續走弱主要受到長期美債收益率持續攀升、中東地緣衝突的因素走弱，造成了全球指數呈現下跌之勢頭。10月24日A股呈現止跌，早盤一度反彈0.8%，隨後再度回落，成交量較前日有所增量，但整體並未出現明顯大的買盤，現階段或仍需磨底。

對於接下來的走勢方面，如果我們參考美國10年期國債收益率與上證指數的關係可看出基本呈現反向關係，而10年期國債收益率因美聯儲主席鮑威爾在上週偏鷹的發言持續上漲觸及5%，隨後回落至4.8%附近。但當前市場預期美聯儲加息的概率僅20%，並沒有因鮑威爾的發言出現明顯增長，後續可能仍需參考進一步的通脹和就業數據。而10年期國債收益率的峯值通常在美聯儲結束加息後出現，如下圖所示。



10年期國債收益率 —— 月線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（10月24日）

而上證指數與10年期美債收益率的走勢關係一般情況下呈反比，如下圖所示。



上證指數（淺藍） vs 10年期美債收益率（深藍）

來源：Tradingview, CMC Markets（10月24日）

人民幣匯率通常與上證指數呈現高度相關性，通常情況下人民幣與A股呈正相關，但並不是絕對的因果關係。人民幣的升值若因經濟呈現復甦狀況，這會在一定程度上支撐股價上漲。但如果是因為美國經濟在明年出現衰退導致的股市大幅下跌，中國股市也很難出現一枝獨秀的情形。但對於現階段而言，我們能期待的情形是，美國在第四季度無衰退風險但出現放緩，加息預期減弱，市場出現轉向預期定價。而中國數據方面呈現進一步修正，人民幣匯率呈現短期走強，這可能會讓指數在年底至明年年初出現週期性的反彈。

美元兑離岸人民幣匯率（深藍） vs 上證指數（淺藍）

來源：Tradingview, CMC Markets（10月24日）

因此，在上證指數跌破3000後，2900 – 3000這個位置或是一個階段性的低位。底部是一個區間，對於某個點位的預測難上加難，也沒有必要。因此，在當前水平下沒有必要過分看空。



