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3月市場展望

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

06 Mar 2023, 13:00

華爾街如履薄冰，重點關注消費物價指數

美國1月通脹數據超預期上漲，導緻美聯儲加快轉變利率政策的希望破滅，華爾街喊跌市場，美國三大股指二月收低。儘管通脹居高不下，但以科技股為主的美國納斯達克指數在2月的表現仍相對強勁，表現優於道瓊斯指數和標普500指數，這表明在近期經濟數據向好之際，仍有逢低買入成長型股票的機會。現在對於市場而言，“好的經濟數據就是利好市場的消息”。反之，如果發生經濟衰退，投資者在定價時可能會考慮經濟出現溫和衰退。 3月，投資者將聚焦即將公佈的消費物價指數（CPI）和美聯儲會議。通脹進一步降溫和穩步加息可能會利好美國市場。

此外，我們還需要關注美國國債收益率的上升和美元反彈。如果這一趨勢持續下去的話，股票和大宗商品等風險資產預計仍將承壓。但是，通脹情況將引導進一步走勢。

礦業股疲軟，澳交所表現滯後，澳洲央行發佈相關政策引導市場情緒

2月財報季期間，通脹居高不下，澳洲央行轉向鷹派政策，導致澳元下跌，澳交所股指回落，銀行股因擔憂違約風險而下跌，而大型礦業公司也因大宗商品價格下跌而下調了增長預測。但是，中國的重新開放很可能會促進澳大利亞2023年的出口，一旦大宗商品市場擺脫了衰退擔憂引發的下行走勢，澳大利亞出口便可能出現反彈機會。澳洲央行很可能繼續加息，但最近的經濟數據顯示，經濟前景愈加黯淡，通脹和利率上升導致消費能力和房主的房貸負擔能力進一步惡化。預計澳大利亞儲備銀行將在3月的會議中將官方現金利率再上調25個基點，但該國通脹是否已見頂是其政策路徑的關鍵。

通脹預期降溫，新西蘭元下跌

受內外部因素的影響，2月新西蘭元大幅下跌。國內層面而言，兩年期通脹預期從3個月前的3.61%降至3.3%，雖然新西蘭聯邦儲備銀行重申了鷹派立場，但仍放緩了加息步伐，利率僅上調50個基點。國際層面而言，美聯儲提出要“在更長的時期內維持更高的利率”，這使得美元恢復了上漲勢頭。 2月，美元貿易加權指數（TWI）下跌1.7%，新西蘭元下跌6%。然而，最近的經濟數據顯示，在新西蘭重新開放邊境後，該國經濟從第四季度開始回升。 1月，商業信心指數連續第三個月反彈。由於新西蘭聯儲不會在3月舉行貨幣政策會議，因此，應關注第四季度GDP和商業信心指數等關鍵經濟數據，獲取與其經濟發展有關的線索。

 

中國重新開放，新加坡通脹壓力加大

2月，新加坡股市表現平平，雖然此前因中國重新開放出現了一波牛市，但海峽時報指數仍然下跌了3%。新加坡1月的核心通脹率達到5.5%，創下14年來的最高點，極有可能會導致通脹擔憂加劇。2023年預算報告平息了通脹擔憂。爲幫助新加坡人適應日益增長的生活成本，政府宣佈提供額外的費用和退休計劃援助。

黃金可能已完成短期調整

自去年以來，黃金與美元和美國國債收益率背道而馳，隨着債券收益率飆升，美元恢復走強，2月黃金出現了長達一個月的下跌。但由於市場參與者可能在3月重新評估全球經濟健康狀況以及各國央行的期貨政策路徑，黃金仍有反彈機會並延續1月以來的上升態勢。在過去的一個月，債券可能已被超賣，因此需要一個技術性反彈。在這種情況下，可能會推動美元回調，大宗商品價格走高。

石油市場可能迎來新一輪反彈

以下三個因素可能提振石油市場。第一，中國重新開放。受新冠疫情影響，中國在2022年底和2023年初的經濟活動大幅下降，但近期積極的經濟數據顯示，中國將恢復反彈勢頭，原油需求前景也將得以改善。第二，俄羅斯石油減產。俄羅斯決定每日減產至少50萬桶原油，爲應對西方制裁，其減產幅度可能擴大至四分之一。第三，隨着更多煉油廠完成維修並恢復運營，美國原油庫存可能下降。此外，從最近的經濟數據來看，美國經濟好於預期。

中國股市還要跌多久？

在中國重新開放帶來的樂觀情緒引導下，中國股市在經歷了數月反彈後可能已被超買，這導致2月恆生指數下跌約13%。雖然下行勢頭依然強勁，但中國即將發佈的經濟數據（包括製造業和服務業PMI指數、新增人民幣貸款和消費物價指數）將爲中國的經濟復甦軌跡提供線索。在放鬆監管一段時間後，中國政府發出信號，將加大對科技公司的監管力度。京東和拼多多等中國電商巨頭正計劃開展新一輪“燒錢大戰”，以此來同對手進行競爭，但此舉往往會導致投資者情緒惡化。中國經濟復甦之路坎坷多艱，不確定因素將帶來波動，也將帶來機遇。


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