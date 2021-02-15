一周展望-欧美制造业与服务业PMI闪估值、美国零售数据、澳洲就业市场

上周美国股市三大股指继续涨势，并屡创记录高位。投资者对 1.9万亿新冠援助资金计划的推出与新冠疫苗扩大范围使用将加快经济恢复寄予乐观预期。价值型股票板块为推涨大盘的主要动力，其中能源与金融板块领涨。受到风险资产走升打压，美元重返跌势，同时原油期货价格继续强势上行，美国西德克萨斯原油期货价格在周五突破59美元，逼近60美元的关口。在特斯拉公布购入15亿美元的比特币后，比特币在周末交易中触及5万关口，但投资者需要谨慎短期的回吐行情。

本周金融市场数据相对冷清，周一为美国总统日公布假日，美盘休市，中国市场春节假日休市。主要经济体的重要经济数据将在周三陆续公布，包括美国与英国的1月份零售数据、澳大利亚1月份就业数据与欧美元洲各国的2月份制造业PMI闪估值。

美国零售数据与制造业PMI（闪估值）

在新冠疫苗逐步推行使用后，美国新冠受染人数出现下行趋势，经济封锁在一些洲将开始放松，经济数据在1月份后预期将出现好转。美国1月份零售数据将于本周三公布，预期本次核心数据将增长0.9%，为三个月以来首次出现正增长。周四美联储将公布1月末议息会议的纪要内容，但市场并不预期将有任何意外信号给出。另外，美国2月份的制造业与服务业PMI闪估值将于周五公布，预估值分别为58.8与57.8，较1月份录值少有下滑，但仍然处于大幅扩张的水平。

澳大利亚1月份就业数据

澳大利亚就业市场反弹趋势强劲， 12月份的失业率降低至6.6%， 本次预估1月份新增就业人数将为3万人口，失业率将继续下降至6.5%。澳大利亚2020年3月份经济封锁时期的失业率曾经高达7.5%。澳联储预估澳大利亚失业率将在2021年低下降至6%，至2023年中将降至疫情前水平5.25%。澳元自去年3月份以来一路上行，目前澳元兑美元的汇率升至0.7760，经济数据强劲有望推升澳元继续走强。

欧盟各国制造业与服务业PMI（闪估值）

欧盟各国包括德国与法国的2月份制造业与服务业PMI闪估值将于本周五陆续公布，自11月份欧盟各国再次进入全面封锁后，服务业再次出现大幅下滑，市场预估欧盟总体服务业PMI值为47.0，将较1月份有较大程度反弹，但仍然处于50以下的萎缩区间；同时，制造业的PMI值为51.6.连续三个月处于扩展区间。其中，德国在1月份的制造业数值录得57.1，德国为带动欧盟制造业的主要经济体。

英国零售数据与服务业、制造业PMI（闪估值）

英国首相鲍维斯、约翰逊在周日宣布英国目前接受新冠疫苗接种人数为1500万人口，政府欲将放松经济封锁措施。英国的1月份零售数据与PMI值均将于本周五公布，受到新冠变异病毒传播迅速影响，英国自12月份以来实行最高级别的全面经济封锁，经济数据预期将不为乐观，预估英国1月份的零售数据将缩水2.6%，自12月份以来再次出现负增长。但2月份的服务业PMI预期将出现反弹，预估值为42.3，1月份录制为39.5，制造业闪估值为53.1，较1月份稍有下滑。



