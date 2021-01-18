上周五美国股市普跌，能源与金融板块领跌，美国富国银行与花旗银行均下滑2-3%。道指收跌0.57%，标普指数下滑0.72%， 纳指下行0.87%。 上周五美国胜选总统拜登推出了1.9万亿美元的财政刺激计划，但股市与其他风险资产价格均出现回落，同时美国12月份零售数据再次下行。因美国公债收益率大涨，鼓励美元上周明显反弹，非美元货币与大宗商品价格走跌，冒险意愿逐步消退。美联储在上周重申了将保持长期的货币宽松政策，但同时欧美地区的新型新冠传染人数继续激增，投资者对一些风险资产进行获利了结。

本周金融市场的重要经济数据较为多，最重要的事件将为1月21日（亚太时间）的美国总统加冕包括中国四季度GDP，三大央行欧央行、日本央行与加拿大央行的议息会议，澳大利亚12月份就业数据、新西兰四季度消费者物价指数CPI。

中国四季度GDP（周一）

根据路透社预估，中国第四季度年度GDP增幅为6.1%，较三季度涨幅4.9%有很大增长。受到新冠防控措施影响，第一季度中国GDP出现大幅缩水，降幅达6.8%，但二季度以后徐速反弹，并且也将为为数很少的在2020年实现GDP正增长的国家。中国经济对风险资产价格具有重要的支撑重要，尤其是商品性货币与大宗商品价格。

欧洲央行议息（周四）

12月份欧洲央行保持现行基准利率未变，即存款利率为-0.50%，重融资利率为0%，借贷利率为0.25%。并将新冠援助项目的资产购买规模扩大5千亿欧元，至1.85万亿，同时将期限延展到2021年6月份。自11月份以来，受到新型变异新冠受染人数激增的影响，欧洲各国分别实行新的封锁措施，同时欧盟对于新冠疫苗推行的速度较慢，欧元近期承压下滑。虽然欧洲央行备受压力，但本次市场要求其不将对货币政策做出任何的调整。

加拿大央行议息（周四）

因新冠疫情再次恶化，加拿大一些地区再次进入经济封锁状态，潜在给加央行的本次议息决策带来压力。目前加拿大央行的基准利率水平为0.25%。在10月份的会议中， 加央行将资产购买规模缩小了每周10亿加元的额度，但本次对货币政策做出调整的可能较小。

加元近期承压，因近期美元出现反弹，但受到原油价格的强势的支撑，加元仍然为非美货币中对美元较为强势的一只。若本次加拿大央行出乎市场意料进行降息或者重新扩大资产购买规模，都会引发加元的大幅下跌。

日本央行议息（周四）

虽然近期新冠疫情在日本也有恶化，日本央行在近期对本国经济的展望显现出谨慎的乐观预期，意味着本次其不将对货币政策做出任何调整。近期美元兑日元出现反弹，在一定程度上缓解了日本央行的继续扩大货币宽松的压力。

澳大利亚就业数据与新西兰CPI（周四、周五）

澳大利亚12月份就业数据将于本周四公布，11月份澳洲的失业率降至6.7%，就业人数意外增长9万人口。由于澳大利亚有效对新冠疫情进行防控，经济反弹较为迅速，但在12月份悉尼重新进入封锁，或对圣诞期间的消费与就业有消极影响。市场预期12月份澳大利亚就业人数增长5万个，失业率仍然为6.7%。

新西兰四季度消费者物价指数为上涨0.2%，大宗商品的价格反弹可能对四季度消费物价起到支撑。澳元与纽币均为商品货币中较为强势的两只，本年度有望继续保持对美元升势。

欧洲各国PMI(周五)

欧洲各主要经济体包括法国、德国等将公布其1月份制造业与服务业PMI闪估值，将直接反映自11月份以来的经济封锁给经济活动带来的影响程度.根据市场预估数据，1月份数据将较12月份有所反弹，但服务业将受到经济封锁的更大影响，预期德国本次数值将仅为45.1，将为自9月份以来连续4个月出现缩水。欧元近期对美元弱势下行，一方面受到意大利政局风波的影响，另一方面，受到美元强势拖累。



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