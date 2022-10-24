一週展望：歐洲、日本、加拿大央行利率決議，美國第三季度GDP、9月核心PCE，蘋果、Google、微軟財報

上週主要產品走勢

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本週重要經濟事件和數據

歐洲央行利率決議 —— 週四

在9月的利率會議上，歐洲央行將歐元區通脹預期上調至2022年的8.1%和2023年的5.5%，隨後將利率上調75個點子。而目前歐元區的通脹已經來到9.9%，現在德國的通貨膨脹率遠高於10%。越來越多的歐洲央行政策制定者支持激進加息，儘管他們承認GDP可能會下降。歐元區央行已將2023年和2024年GDP增長預期分別下調至0.9%和1.9%，低於2022年3.1%的預期。

歐洲央行預計將在接下來的會議上繼續加息，儘管加息速度可能會慢於美聯儲。歐洲央行管理委員會的一些成員已經討論了提前加息的必要性，以迅速將總體利率提高到3%。這與目前1.25%的利率相比仍有巨大空間。如果歐洲央行本週再加息75個點子，對意大利等負債累累的成員國可能造成更大的負面影響。儘管歐洲央行推出了傳導保護工具 (TPI)，該計劃旨在確保歐洲央行的貨幣政策立場在所有歐元區國家順利傳導，但它如何運作仍存在疑問。而在利率升高，需求急劇下降的背景下，歐元區最大經濟體德國可能在今年年底前陷入衰退之際。

美國第三季度GDP —— 週四

美國經濟第一季度收縮1.6%，第二季度進一步收縮0.6%。連續兩個季度的GDP下降使美國陷入了技術性衰退，而經濟學家預計第三季度將實現2.2%的反彈。增長被認為主要是由企業重建庫存所驅動的。美國的市場通常將GDP增長解讀為美聯儲將繼續保持激進的緊縮步伐，這將驅動美元走強。

美國9月核心PCE —— 週五

受美聯儲密切關注的核心個人消費支出價格指數 (PCE) 剔除了波動較大的食品和能源價格，到今年8月，該指數增長了4.9%，高於7月的4.7%。隨著服務價格上漲和工資增長的嵌入，核心通脹變得更加頑固。

核心個人消費支出預計將在9月躍升至5.2%，這增加了美聯儲在即將到來的11會議上再加息75個點子的可能性。在上週五「新美聯儲通訊社」的Nick Timiraos發文表示，美聯儲可能在接下來的會議發出12月放緩加息的信號，美聯儲的一些官員此前也表示將在11月的會議上討論在未來放緩加息的可能性。但目前仍需參考更多的數據。

日本央行利率決議 —— 週五

在日元兌美元匯率即將跌至32年低點之際，日本央行顯然不願改變自身貨幣政策設定的立場上。在上週五日本央行實現了第二輪外匯干預，美元兌日元的匯率曾一度跌至最低的146.2。如果日本央行始終維持負利率和YCC政策，對匯率的干預只能起到短期的緩解作用，仍無法從根本上扭轉日元的頹勢。預計日本央行的CPI預期將從目前的2.3%上調，特別是考慮到日本9月CPI已經在3%的水平上，這是1991年來的高點，而且幾乎沒有跡象表明價格壓力正在減弱。

加拿大央行利率決議 —— 週三

加拿大央行繼7月份加息100個點子後，在9月的會議上再次加息75個點子。然而，總體CPI似乎顯示出放緩的跡象，總體CPI從6月份8.1%的峰值下降到9月份的6.9%。市場預期在本週的會議上可能加息50個點子。

澳洲第三季度CPI —— 週三

市場預期澳洲第三季度CPI同比錄得7%，而前值為6.1%。住房通脹可能仍是推動澳洲第三季度通脹走高的主要驅動因素。澳洲在10月的政策會議上意外轉鴿加息25個點子，促使澳元連續走低。澳聯儲的政策制定者意識到在經歷了連續加息50個點子後，民眾的負債水平持續上升，這或意味著澳聯儲快速加息的周期可能已經到達尾聲。

美國科技股第三季度財報

週二 —— 3M（盤前）、可口可樂(盤前)、VISA（盤後）、Google（盤後）、微軟（盤後）

週三 —— 波音（盤前）、福特汽車（盤前）、Meta（盤後）

週四 —— 蘋果（盤後）、亞馬遜（盤後）、英特爾（盤後）

週五 —— 埃克森美孚（盤前）、雪佛龍（盤前）

以下是具體經濟數據和事件：

週一：歐元區10月製造業PMI初值

美國10月Markit製造業PMI初值

週二：英國保守黨公佈黨魁候選人名單

歐盟舉行能源部長會議

英國央行首席經濟學家皮爾發表講話

3M、可口可樂、VISA、Google、微軟財報

週三：澳洲第三季度CPI

加拿大央行利率決議

波音、福特汽車、Meta財報

週四：美國第三季度GDP

歐洲央行利率決議

蘋果、亞馬遜、英特爾財報

週五：日本央行利率決議

美國9月核心PCE

埃克森美孚、雪佛龍財報

本週重要產品關注

納斯達克100指數 NDAQ —— 日線圖

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納指上週五因市場預期美聯儲將在12月放緩加息幅度的影響下大幅走高，本週一亞盤呈現高開，從圖形結構上看價格向上突破下行通道，當前策略將以逢低看好為主。

MACD指標呈現底部金叉背離，預計後續仍有一定的上行空間。

考慮到下週為美聯儲利率會議，並且本週有美國GDP和核心PCE的數據擾動，可能會有一定的修正，但整體方向偏向反彈向上。

上方目標：12000

西德克薩斯原油 Crude Oil WTI —— 日線圖

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WTI原油上週整體呈現震盪反彈，因美元走弱的影響。而從日線結構上看仍處於向下趨勢，當前策略仍以逢高看淡為主。上方阻力：88。下方支撐82.4。

澳元兌離岸人民幣AUD/CNH —— 日線圖

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澳元兌離岸人民幣上週在4.45附近觸底反彈，當前報價為4.62附近。符合我們整體預測。當前價格預期將繼續維持反彈趨勢。策略上以逢低看好為主。上方目標：4.7。

黃金兌美元 XAU/USD —— 周線圖

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黃金因上週美元走軟觸底反彈，自上週五的低點1617.38持續向上，今日亞盤時段高開，最高觸及1670附近。但從週線級別來看仍然處於1680下方。因此，在不突破1680的前提下策略以逢高看淡為主。下方目標：1600。

蘋果 AAPL —— 日線圖

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蘋果股價在10月13日觸及低點134.39後延續反彈趨勢，價格向上突破自8月以來形成的下行趨勢。因此價格有望在此基礎上繼續向上延伸。當前策略以逢低看好為主，上方目標：160。



