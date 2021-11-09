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股票成交量指标上线了，教你如何分析量价关系！

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10 Nov 2021, 06:30

票的成交量和价格之间的关系是技术分析中所必不可缺的一环，投资者可根据量价关系来判断某只股票的买卖意愿，从而选择买入或者离场。CMC Markets上周正式推出统计股票CFD的成交量指标，具体的添加步骤和参数设置如下图所示。

图片来源：CMC Markets

图片来源：CMC Markets

 

成交量反映的是市场中的供求关系，指的是在一个单位时间内对某个交易成交的数量。在供不应求的情况下，需求旺盛，买方人数多，成交量放大；若供过于求，则买方较少，市场冷清，成交量萎缩。

 在一般情况下，成交量大且价格处在上涨趋势的股票，市场热度较高，容易吸引资金的进入，其趋势较好；而成交量低迷的股票，通常会出现持续下跌或者盘整趋势，没有资金流入，市场不活跃。本文将简单向投资者介绍常见的几种量价关系。

 

一：放量上涨

放量一般分为温和放量和骤然放量，在股价经历长时间的盘整后，成交量不断萎缩，出现阶段性的地量。此时多方力量逐渐增多，成交量开始出现逐步放大的现象。股价开始攀升，通常处于上涨行情的启动阶段，后市一般看涨，投资者参与积极性增加。

图片来源：CMC Markets

 

在股票经历了一段时间的攀升后，如果突然出现股价巨量的上涨行情，通常意味着主力借机出货的动机。举个简单的例子，一个商品在出现需求上涨的时候会不断抬升价格，但当周期性需求旺盛期即将过去的时候，商家可能会出现抬价好几倍的现象，这往往意味着后市可能转熊。

图片来源：CMC Markets

 

二：放量下跌

在股票上涨的启动阶段，主力有时会出现刻意的打压股价行为，其目的是为了大量的吸筹。在股票上涨的途中，股价突然出现放量下跌的迹象，其目的有可能会是洗掉意志不坚定的浮筹，并且达到做T降低成本的目的，后市上涨的概率较大。

图片来源：CMC Markets

在股价在经历一连串的上涨之后，在高位出现成交量萎缩，并且出现放量下跌的行情，这意味着主力可能会不及成本的出货，投资者倾向选择离场。

 

图片来源：CMC Markets

在股价在经历连续下跌后，突然出现成交量放大式的下跌，这往往是主力借此引发恐慌性抛售，在这个时候股价短期反弹的概率较大。所以散户为什么经常在选择割肉的时候会割在最低点。

 

图片来源：CMC Markets

 

 

三：缩量上涨

当股价涨到一定的高位后，成交量却开始出现逐步萎缩的现象，并且价格的上升动能开始减弱，这意味着市场中愿意接盘的人变少。价格往往会出现上升曲线平缓，若不能形成进一步的向上突破，后市放量下跌的概率会加大。

图片来源：CMC Markets

 

但有时股价会出现缩量式的连续性上涨，这意味着主力在低位筹集到了足够多的筹码，达到了高度控盘的效果，市场中的分歧较少，卖方稀少。因此只需要少量的资金就可推升股价持续走强。

图片来源：CMC Markets

 

 

四：缩量下跌

在股价出现在下跌趋势中，成交量持续萎靡，意味着市场中的买家较少，股票关注度低，意味着价格仍将继续下跌，这就是我们常说的股票天天阴跌。往往最可怕的不是放量下跌，而是迟迟看不见希望的阴跌。

而当股价在经历长时间的下跌后，在某个区域进行缩量盘整，这意味着下跌动能衰竭，后市反转的概率较高

图片来源：CMC Markets


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