沃達丰股票是否成功築底並進入拉升階段？

由於銷售增長乏力、以及歐洲大市場收入下降和巨額債務都削弱了投資者的信心，沃達丰股票今年持續走弱，然而，在7 月底發布的第一季度業績中，出現了一些改善，第一季度營收同比下降4.8%，為107.4億歐元，但服務收入增長3.7%。



寬帶套餐價格和客戶數量的上漲推動了業績的改善，其中英國和非洲的增長推動了銷售增長。但德國和意大利等歐洲大市場的持續下滑仍然是一個問題，第一季度分別下降了 1.3% 和 1.6%。



除此之外，沃達丰的淨債務高達 334 億歐元，這一高額數字令人質疑沃達丰同樣高額的股息。根據雅虎財經的數據，收益率超過10%。

沃達丰承認業務隨著時間的推移而惡化，並提出了補救措施，包括重新分配投資和裁員。首席執行官 Margherita Della Valle 表示，為了重新獲得優勢，公司將裁減多達 11,000 個工作崗位。沃達丰在全球擁有約 90,000 名員工。



花旗分析師表示，沃達丰第一季度業績“不錯”，但該公司尚未走出困境。分析師指出，第一季度和第二季度的業績可能因預期較低而不是任何根本性改善，但業績拐點可能開始支撐股價。

沃達丰開放 Open RAN



沃達丰正忙於升級其在威爾士和英格蘭西南部的網絡。該運營商已與三星聯手在該地區的 2,500 個站點部署一種名為開放式無線接入網絡 (RAN) 的技術，這是一種構建移動網絡的方法。



Open RAN 與傳統 RAN 網絡之間的主要區別在於，該技術不限於整個移動站點的單個供應商。沃達丰希望這將帶來更具成本效益和能源效率的網絡。



“這一里程碑非常重要，因為它代表Open RAN 在高容量環境中大規模取代傳統解決方案，並且它使沃達丰英國能夠靈活地在未來更好地通過其RAN 貨幣化，”沃達丰英國公司創始人兼首席分析師Joe Madden 表示。



此次切換還意味著沃達丰現在正在替換其網絡中的傳統華為 5G 設備。繼 2020 年政府頒布禁令後，英國政府要求移動網絡運營商在 2027 年之前停止使用華為設備。

沃達丰股價預測



沃達丰的股票在過去的四個交易日連續上漲，截至9月14日，本週上漲9.7%。多家機構認為沃達丰股票仍有上漲空間。

德意志銀行分析師Robert Grindle將沃達丰的目標價定為155便士，儘管這一目標價低於之前185便士的目標價。

巴克萊銀行也認為沃達丰的股價有上漲空間，儘管他們在 8 月份將目標價格從 115 便士下調至 100 便士。同月，摩根大通分析師將沃達丰股票的目標價從 95 便士下調至 93 便士，而貝倫貝格則維持對沃達丰的“中立”立場，維持其 85 便士的目標價。

在第一季度業績改善之後，投資者希望看到銷售增長並繼續朝著正確的方向發展，同時該公司兌現了削減成本的承諾。然而，在歐洲和非洲運營一個主要的移動網絡永遠不會便宜。



沃達丰 —— 週線圖

來源：CMC Markets（9月15日）



