恐慌指數跌至疫情前最低，警惕過度樂觀的市場情緒

VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的簡稱，即被用於衡量標普500指數未來30天的隱含波動率。即VIX指數在升高的時候意味著市場不確定性或出現經濟衰退，市場的波動率會大幅提高，而當波動率處於低位時，VIX指數會持續降低，反映市場較穩定的情緒。 VIX與股價通常呈現負相關性。

該指數自去年10月以來持續呈現下跌趨勢，僅在今年3月出現短暫的拉升，對應的時期是美國地區銀行業出現危機。近期美債務協議法案通過進一步推升了市場的樂觀情緒，目前指數已經跌至疫情爆發前的最低水平。



VIX指數 —— 週線圖

來源：Tradingview, CMC Markets

近期的股市充分的反映了當下的樂觀情緒，納斯達克100創去年4月以來新高，標普500指數創去年8月以來新高，其主要領漲板塊為AI和半導體。

昨日，納指100、標普500均收陰失守5日均線，在過去的幾個交易日，以英偉達為首的半導體板塊在高位陷入了停滯，成交量出現縮量。

納斯達克100 NDAQ Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月8日）

標普500指數 SPX500 Cash —— 日線圖

來源：CMC Markets（6月8日）

美聯儲在美東時間6月14日召開利率決議，在會議的前一日將獲得5月的通脹數據。目前CME 的FED Watch預計美聯儲暫停加息的概率為64.4%，加息25個基點的概率為35.6%。若通脹顯著下降，美聯儲6月暫停加息或板上釘釘。

在債務協議通過後美國政府將在今年發行債券來維持政府運作，目前美聯儲隔夜逆回購工具仍滯留了2萬億美元，美聯儲在6月或將暫停加息避免進一步推高隔夜逆回購利率，當前水平已經達到5%左右。目前美國1年期美債收益率為5.2%，2年期美債收益率4.56%。

而暫停加息則意味著對股市形成利空，回顧此前走勢，加息對股市的利空只在加息週期的前中期出現，原因是流動性收緊。而在中後期股市與加息保持正相關性，原因是加息意味著經濟基本面好，對股市利好。

標普500指數 —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（6月8日）

下圖反映了股市通常在加息結束並保持在高利率環境時觸頂，在開始降息時加速下跌。如果6月暫停加息，短期將對股市形成利空。若7，9月再次加息或支撐股市二次反彈，維持利率水平不變的時候意味著股市失去上行動力，或形成高位盤整，並在經濟出現下行甚至是衰退時開始加速下跌。

標普500指數 —— 月線圖

來源：Tradingview, CMC Markets

因此，現階段漲幅過高的科技股不宜追高，納指、標普500均在現階段有調整風險。而前期一直表現不佳的道指在近期出現了企穩反彈，我們發現了近期銀行板塊已經開始止跌並有企穩向上的苗頭。如下圖所示，或意味著資金的板塊切換，從AI、半導體流入銀行。

Ishares Semiconductor ETF —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（6月8日）

Ishares U.S. Financial ETF —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（6月8日）



