美元的反彈結束了？非美貨幣或迎來集體反彈

8月29日，美元指數日內衝高回落收陰，在過去的三個交易日試圖挑戰今年6月以來的高點區域104.5 附近，並以失敗告終。昨日，一系列數據的公佈向市場傳達著美國經濟正處在放緩的道路。例如美國8月諮商會消費者預期指數較前值的88.3大幅放緩至80.2，8月諮商會消費者信心指數放緩至106.1，遠低於預期的116.2，前值為117。反映出消費者在超額儲蓄快速消耗以及高利率環境持續維持的背景下，對消費前景感到愈發悲觀。



除此之外，7月JOLTs職位空缺人數大幅下降至882.7萬人，低於預期的945萬人，前值為958.2萬人。職位空缺降至2年多以來的最低水平，該數據也成為美國勞動力市場正呈現放緩的有力證據。受疲軟數據影響，CME的FED Watch預測美聯儲9月暫停加息的概率升至87.5%，11月暫停加息的概率升至52.8%。



暫停加息的預期升溫對美元的多頭造成打壓，目前市場仍將關注本週五公佈的8月非農數據，若8月勞動力市場進一步放緩，這或意味著鮑威爾在傑克遜霍爾會議中的進一步加息的說法站不住腳。

美元指數 USDX —— 日線圖

來源：Tradingview, CMC Markets（8月30日）

並且，在通脹方面，8月能源價格並未出現如同7月進一步走高的局面，這意味著其總體CPI的上行風險可能減輕，而就業市場的放緩或將促使核心CPI進一步下滑。並且，我們通過美聯儲在7月的貨幣政策會議紀要中已經發現成員間開始出現意見的分歧，部分官員已經認為當前利率水平足夠具有限制性，而主席鮑威爾仍然保持著較鷹派的意見，從而支撐著美元。但鮑威爾對市場的鷹派預期管理在數據走弱的背景下或維持不了多久。因此，美元指數這一輪的反彈可能已經趨近於終點。



當然，從交易端出發，我們不能斷言未來的數據一定出現持續的走軟，以及美聯儲會很快的轉鴿。市場中不排除出現超過預期的數據，或支撐美聯儲今年有且僅有一次的加息機會。這或支持美元指數在小幅回落後突破6月高點，但當出現破前高的時候或意味著更好的逢高賣出的機遇，大體思路如上圖所示。

歐元、澳元、英鎊、日元現階段走勢

歐元兌美元 （EUR/USD） —— 日線圖



觀點：1.076之上逢低看多

來源：CMC Markets（8月30日）

英鎊兌美元 (GBP/USD) —— 日線圖

觀點：1.256之上看反彈 來源：CMC Markets（8月30日）

澳元兌美元 (AUD/USD) —— 日線圖

觀點：逢低看多，目標0.66 來源：CMC Markets（8月30日）

美元兌日元（USD/JPY） —— 日線圖

觀點：147之上逢高看空 來源：CMC Markets（8月30日）



