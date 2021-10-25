今日市场展望：美元指数止跌，黄金区间破位向上，澳纽调整到位。

美 元指数恐企稳上行

基本面分析

 由于多家科技巨头在这周公布财报，美股多头的狂欢迎来高潮，标普500，道琼斯指数连续创新高。但投资者需要注意的是，有多家机构已经开始对美股进行减持，持仓量也是2年来低位，因此需要谨防机构借财报利好出货的行为。在此背景下，获利了结，离场观望或将给美元指数带来支撑。

技术面分析

 美元指数在93.5多次探底回升，支撑稳固

 4小时MACD指标金叉，拐头向上

 RSI指标进入多头区间

 上方阻力：94

美元指数 USDX——4小时图

图片来源：CMC Markets

现货黄金区间破位向上

基本面分析

 美国经济存在滞涨风险，第三季度GDP市场预期值相比前值出现了大幅度下滑，黄金作为避险资产受到青睐

 风险资产美股近日表现亮眼，潜在的回落风险或使黄金成为不错的对冲工具

技术面分析

 日线级别黄金突破三角震荡区间，方向选择向上，因此后市向上上涨概率较大

 近期美元止跌反弹，因此或给黄金带来一定的压力，目前黄金价格在先前提到的1807.76附近受到一定阻力。投资者需观察是否能进行上行破位，如若能成功破位，黄金将挑战1814，然后是1830。

 如若不能突破，投资者需要关注下方防守位置1790。

现货黄金 XAUUSD——日线图

图片来源：CMC Markets

现货黄金 XAUUSD——1小时图

图片来源：CMC Markets

澳纽筑底或将二次上行

基本面分析

 澳洲悉尼、墨尔本相继解封，经济活动重启，澳元重拾对纽币的强势。

 铁矿石价格近一个月有一定的企稳迹象。给澳元带来一定支撑

技术面分析

 澳纽日线级别多次探底，并且位于多周期均线位置

 4小时级别低点不断向上抬升，均线系统粘合，有拐头向上之势头

 位于斐波那契61.8回撤支撑区域

 上方压力1.05

澳元兑新西兰元 AUDNZD——4小时图

图片来源：CMC Markets

澳元兑新西兰元AUDNZD——日线图

图片来源：CMC Markets



