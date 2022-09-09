中秋特輯——美元指數觸及110後何去何從？現階段或仍維持強勢

9月5日，美元指數盤中突破110，併在9月7日觸及2001年10月以來高點110.78，隨後回落至110下方，截至9月9日，美元指數當前報價109.15。

回顧今年美元指數走勢，截至9月9日，美元指數上漲約14%。美聯儲在高通脹的環境下實行激進的緊縮政策，強勢美元造成全球其他主要經濟體貨幣的集體貶值。其中日元兌美元今年纍計下跌約26%；歐元兌美元曾一度跌破平價，創2003年1月以來低點；英鎊兌美元在9月7日最低跌至1.1405創1985年3月以來最低水平。

在美元指數中的其他貨幣的各自比重為：歐元57.6%、日元13.6%、英鎊11.9%、加元9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%。其中歐元和日元加起來佔美元指數權重的70%。而從美國和歐洲兩個地區的貨幣政策走嚮來看。美聯儲自5月開始加快加息幅度至50個基點，隨後在6、7月的政策利率會議加快加息幅度至75個基點。然而歐洲央行在加息步伐中併沒有趕上美聯儲的腳步，在7月才開始進行了11年來的首次加息。

歐洲央行在昨日進行了自2002年以來最大的75個基點的加息幅度，其激進加息使歐元回升至1.0上方，促使美元走弱。歐洲央行行長拉加德在聲明中錶示，管委們對加息幅度有不同的觀點，但達成了一致決定。未來仍有進一步加息的空間，而加息幅度取決於數據。此外，她錶示下一次加息不一定為75個基點，不會成為常態化政策。預期經濟增長將處於下行趨勢併延續至2023年。歐洲央行錶示不以歐元匯率為目標，現在還不是結束資產購買再投資計劃，經濟仍需要刺激。其政策的失誤是由於能源問題。從其發言來看，歐洲央行的鷹派貨幣政策難以延續，或將在下次會議轉鴿加息50個基點。

匯率的強弱短期看央行政策，長期看經濟前景。由於近期歐洲對俄石油達成了限價令，俄羅斯回應或將對實行限價令的國家進行石油和天然氣的斷供，歐盟40%的天然氣來源於俄羅斯，由於俄烏沖突導致已經下降至9%。歐洲經濟前景難言樂觀，歐元區8月通脹同比漲至9.1%，在能源危機的背景下尚未看到拐點。

歐元區通脹同比

來源：TradingEconomics

歐元區GDP同比

來源：TradingEconomics

雖然歐元區在今年的1季度和2季度經濟同比為5.4%和4.1%，二季度GDP環比增幅為0.8%，前值為0.7%，相較於美國前兩個季度的GDP錶現更好。但這主要是因為其貨幣政策滯後於美聯儲的錶現。隨著歐洲天然氣價格在三季度飆升，以及歐央行自7月以來進入加息周期，下半年經濟預期將進一步走軟。而三季度國際油價的大幅度下跌或使美國通脹持續緩解，三季度GDP或呈現正增長。美國經濟基本面下半年整體將強於歐洲，這促使歐元近幾個交易日的反彈為短期效應，美元指數下半年仍大概率維持強勢趨勢

日本方面，日本央行今年始終貫徹寬鬆的貨幣政策，在日本央行行長黑田東彥的任期（2023年4月）結束前，料不會改變其寬鬆的戰略。日本7月通脹同比錄得2.6%，核心CPI同比錄得2.4%，高於日本央行2%的通脹目標。但4個月的數據或難以讓日本央行認為已經達到了穩定的長期通脹目標。日本央行希望看到有良性的經濟周期，包括工資上漲，才有可能放鬆收益率曲線控制。

日本核心CPI同比

來源：TradingEconomics

而從其他數據可以看出，8月綜合PMI跌破50的榮枯線，錄得49.4，陷入衰退區間，服務業PMI錄得49.5，前值為50.3，制造業PMI錄得51.5，前值為51.5。這一疲軟走勢或將繼續延續。

日本綜合PMI同比

來源：TradingEconomics

日本人均工資漲幅同比

來源：TradingEconomics

而人均工資漲幅在7月同比錄得1.8%，相較於6月有所下降。距離日本央行的薪資增速3%的目標仍有差距。而日本7月實際工資同比下降1.3%，已經連續4個月呈現負增長。因此，現階段不存在日本央行所希望看到的良性經濟周期，通脹持續維持在2%以上仍具有高度不確定性。日本央行現階段或不會調整貨幣政策，或持續到明年第一季度。

日本央行行長黑田東彥今天錶示，日元的快速貶值是不可取的，匯率的快速波動加劇了不確定性，使企業難以開展業務。市場擔憂日本央行或採取措施幹預匯率，日元在今日出現了一定程度的反彈

但從基本面上來看，此次回落更傾嚮於短期的技術面的調整，美元兌日元匯率近期仍或圍繞高位進行反復震蕩。

而歐洲經濟基本面在下半年弱於美國的預期或將難以提振歐元，在歐央行加息75個基點後，美聯儲大概率將在9月加息75個基點，從官員的發言來看，將抑制通脹回到2%作為首要目標，貨幣政策相較於歐元區更加堅定。美元在現階段的趨勢或仍維持強勢態勢。

什麽時候局勢可能會反轉？

俄烏停戰、歐洲能源危機情況緩解；日本央行轉嚮，放棄收益率曲線控制。



