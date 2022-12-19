日本央行终于承不住了，美日或已无力回天

根据彭博社消息，日本首相岸田文雄将计划在明年四月份与新任日本央行总裁对2%通胀率的目标进行修订，引发日元今日开盘对美元跳涨。美日汇率自上周收盘价低开约90点开盘于135.82，显示交易者对日本央行将改变宽松政策进行再次押注。另外，美元在上周美联储会议后并未明显走强，相反，出现承压迹象，对美元形成进一步的打压。从基本面与技术面上看，美日都有望继续下行，具体有以下几个方面的因素。

首先，日本央行有可能推出极度宽松的货币政策

日本央行曾经在9月与10月份通过卖出美元与买入日元对汇率进行干预，日本政府官员也已经表示日元的大幅贬值将对经济形成不利的影响。但此前的两次汇率干预政策都未形成对日元真正支撑，可谓是治标不治本的措施。根本上可以支撑日元升值的举措还要是日本央行改变长期的极度宽松政策，但现任央行总裁黑田并不会在其最后的几个月任期中改变鸽派立场，故明日的议息会议多半会继续此前的负利率以及继续将日本10年期国债收益率控制在0.25% 以下。但今日日本首相的表态将对市场的预期形成重要的影响，进一步增强交易者对日本央行将改变极度宽松政策的押注。

日本10月份的通胀率在年化3.6%，但预期在明年将返回2%的目标水平，因由于日元贬值、能源价格飙升以及物流问题引发的高通胀将在明年好转。日本首相的表态可能暗示，即便通胀回落，也未必继续保持极度的宽松政策，引发市场对日本央行将在明年开始升息的预期。

其次，美元走软、人民币走强的趋势将对美日形成进一步压力

我在上一期的视频评论中已经讨论过为何美元有望结束上行走势，打开下行行情。美联储在上周的会议中表示将减缓升息速度至50个基点，此前其连续四次升息75个基点，但表示将在2023年继续保持升息路径。表态上仍然偏鹰派，但美国政府公债收益率，尤其是长期公债收益率并未因其鹰派的口径而再次飙升，说明市场并不认为美联储会过长的保持升息路径。另外，长期公债收益率也代表投资者对美国经济的前景展望，说明市场对美国经济将陷入衰退的预期较强，这也是美元可能开始走软的根本性原因。

另一方面，人民币近期出现升值迹象，中国经济的重启乐观情绪与政府的刺激政策引发近期股市的反弹与人民币对美元大幅反弹。人民币的走升对大宗商品价格以及亚太地区主要经济体货币的支撑形成主力，从侧面支撑日元升值。

最后，美元兑日元技术形态破位

美日早在11月10日美国录得远低于预期的通胀数据后便出现下破趋势线的破位走势， 并重复确认阻力后一路下滑，具体的分析请见之前的11月24日与12月7日的分析视频分析 《【今日看市】美日是否已经结束上行走势？》与《【今日看市】美元兑日元、美元兑离岸人民币仍然存在继续下行的空间》。最后请您关注以下今日的视频 ：



