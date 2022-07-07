X

选择您要开设的帐户

  • Home
  • 市场分析
  • 今日市場展望：美日上行乏力防止技術性回檔，恒指回撤至支撐，白銀破位下行
Top movers

今日市場展望：美日上行乏力防止技術性回檔，恒指回撤至支撐，白銀破位下行

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

07 Jul 2022, 17:55

元本周表現亮眼，最高觸及107.07，但美日並沒有表現出強勢上漲的勢頭，始終維持高位震盪，日元表現的似乎沒有那麼疲軟。 現時價格運行於135.7附近。

當前MACD指標呈現頂背離訊號，二次出現死叉，短期或有回落風險，回落第一目標：134.38。 然後是131.63。

RSI名額多週期呈現超買，日線級別名額出現明顯背離。

此次回檔更傾向於短期的回落，由於日本央行仍然致力於貨幣寬鬆政策，暫時沒有計畫解除收益率曲線控制，雖然此前表達了對匯率的擔憂，但在沒有實施具體政策時，不够成反轉邏輯。

美元兌日元USD/JPY——日線圖

圖片來源：CMC Markets

恒指自6月28日呈現連續回落趨勢，但現時結構仍以上行趨勢為主，囙此傾向於短期的回落，當前價格正處於上行趨勢線的支撐處，價格在斐波那契61.8%的回撤比特附近。 今日在低開後現時成功翻陽，行情或將在該區域附近再次啟動。

當前支撐：21300–21400

若價格不幸失守趨勢線支撐，恐二次下探21000附近。

恒生指數HSI——4小時圖

圖片來源：CMC Markets

白銀昨日在週二失守20美元整數關口後迎來了破位放量下跌，昨日繼續延續弱勢趨勢，最低觸及18.93美元/盎司。 但最後收出十字星，反映出一些空頭的獲利了結。 今日亞盤呈現反彈行情，價格或有技術面的修復。 但整體趨勢偏空。 由於白銀並不如同黃金擁有避險和控通脹内容，導致其走勢整體弱於黃金，自去年6月以來整體呈現結構性下跌。

均線名額呈現空頭排列，價格近日延5日線下跌。 MACD指標0軸下方2次死叉。 技術面反彈修復或測試10日線，即20整數關口，若不能成功回到20上方，價格恐進一步下行。

白銀兌美元XAG/USD——日線圖

圖片來源：CMC Markets


来自CMC的最新消息

Top movers

黃金失守1800創年內新低！ 原油日內重挫10%，美股“一枝獨秀”絕地反攻

週二亞盤時段，黃金始終溫和運行於1800上方，但在晚間美盤時段加速下行，一度下行跌破1800和1月28日低點1780.46美元/盎司。 日內自高點下跌近50美元，最低觸及1764.09美元，現時價格略有反彈，在1770附近運行。 原油昨日繼續錄得大跌10%，美股昨天表現一枝獨秀，在美盤時段大幅反彈，納指反彈超2%

06 Jul 2022
Analysis

本周技术走势看点(5月2日 5月6日): 纳指或有触底反弹机会，澳联储会议对澳元走势的冲击，黄金延续承压走势，原油窄盘整理
Top movers

澳聯儲如預期加息50個基點，澳元觸底了麼？
Top movers

一周展望：美國6月非農，澳聯儲料本周加息50bps，美、歐貨幣政策會議紀要

相关文章

Top movers

黃金失守1800創年內新低！ 原油日內重挫10%，美股“一枝獨秀”絕地反攻

週二亞盤時段，黃金始終溫和運行於1800上方，但在晚間美盤時段加速下行，一度下行跌破1800和1月28日低點1780.46美元/盎司。 日內自高點下跌近50美元，最低觸及1764.09美元，現時價格略有反彈，在1770附近運行。 原油昨日繼續錄得大跌10%，美股昨天表現一枝獨秀，在美盤時段大幅反彈，納指反彈超2%

06 Jul 2022
Top movers

澳聯儲如預期加息50個基點，澳元觸底了麼？

澳聯儲7月會議加息50bps符合市場預期，但洛威對通脹相較於歐元區、英國、美國等地區表現的更加樂觀。 被市場解讀為相對鴿派。

05 Jul 2022
Top movers

一周展望：美國6月非農，澳聯儲料本周加息50bps，美、歐貨幣政策會議紀要

週五北京时間20:30，美國勞工部將公佈6月非農就業數據，其中6月失業率預期與5月的3.6%持平，6月季調後非農就業人口預期新增為27萬人，就業增速進一步下滑。 美國失業率自3月下降至3.6%後，連續多月維持該水准不變，而新增就業人數自今年2月以來處於下滑趨勢，反映出美國整體勞動力市場已經處於飽和階段。

03 Jul 2022
Top movers

半年收官，原油繼續下跌超3%，錄得7個月以來首次收陰！ 下半年或繼續延續跌勢

歐佩克+在現階段或不會對增產計畫進一步進行調整。 油價仍舊具有短期反彈的概率，或在7月拜登訪問完沙特之後。 價格或在100附近，或短暫刺破100後迎來反彈。 但油價即使出現反彈其趨勢的延續性也很難保持。 7月27日美聯儲將再次加息，目前來看加息75bps的概率較大，這將對油價形成打壓。 而最近中國出了一個政策對國內成品油價格設定上限，油價下半年的趨勢可概括為易跌難漲

01 Jul 2022