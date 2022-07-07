今日市場展望：美日上行乏力防止技術性回檔，恒指回撤至支撐，白銀破位下行

美元本周表現亮眼，最高觸及107.07，但美日並沒有表現出強勢上漲的勢頭，始終維持高位震盪，日元表現的似乎沒有那麼疲軟。 現時價格運行於135.7附近。

當前MACD指標呈現頂背離訊號，二次出現死叉，短期或有回落風險，回落第一目標：134.38。 然後是131.63。

RSI名額多週期呈現超買，日線級別名額出現明顯背離。

此次回檔更傾向於短期的回落，由於日本央行仍然致力於貨幣寬鬆政策，暫時沒有計畫解除收益率曲線控制，雖然此前表達了對匯率的擔憂，但在沒有實施具體政策時，不够成反轉邏輯。

美元兌日元USD/JPY——日線圖

圖片來源：CMC Markets

恒指自6月28日呈現連續回落趨勢，但現時結構仍以上行趨勢為主，囙此傾向於短期的回落，當前價格正處於上行趨勢線的支撐處，價格在斐波那契61.8%的回撤比特附近。 今日在低開後現時成功翻陽，行情或將在該區域附近再次啟動。

當前支撐：21300–21400

若價格不幸失守趨勢線支撐，恐二次下探21000附近。

恒生指數HSI——4小時圖

圖片來源：CMC Markets

白銀昨日在週二失守20美元整數關口後迎來了破位放量下跌，昨日繼續延續弱勢趨勢，最低觸及18.93美元/盎司。 但最後收出十字星，反映出一些空頭的獲利了結。 今日亞盤呈現反彈行情，價格或有技術面的修復。 但整體趨勢偏空。 由於白銀並不如同黃金擁有避險和控通脹内容，導致其走勢整體弱於黃金，自去年6月以來整體呈現結構性下跌。

均線名額呈現空頭排列，價格近日延5日線下跌。 MACD指標0軸下方2次死叉。 技術面反彈修復或測試10日線，即20整數關口，若不能成功回到20上方，價格恐進一步下行。

白銀兌美元XAG/USD——日線圖

圖片來源：CMC Markets



