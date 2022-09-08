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今日市場展望：美日接近145短期追高需謹慎，澳聯儲放鴿澳元還要跌多久，道指或延續短期反彈

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

08 Sep 2022, 13:25

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美元兌日元 USD/JPY


美聯儲多位官員近期鞏固美聯儲的鷹派預期，CME的FED Watch利率監測工具顯示，9月加息75個基點的概率達到78%。美元指數周三走升，日高觸及110.78後回落，最終收陰。

美元兌日元最高觸及144.99後回落，當前價格運行於144.06。

日本內閣官房長官鬆野博一周三錶示，最近日元出現大幅度的單邊波動，准備在必要時對外匯市場走勢採取適當行動。

目前需警惕日本方面的直接幹預和技術面回調

美元兌日元 USD/JPY —— 日線圖

來源：CMC Markets

  • 日線級別，美日已處在震蕩上行通道的上軌阻力區域，或面臨波段回調
  • RSI指標進入超買
  • 目前處於上行5浪趨勢中第5浪，價格可能接近觸頂區域
  • 回落第一目標參考斐波那契38.2%，即3浪高點139.3。

 


澳元兌美元 AUD/USD


本周澳聯儲如市場預期加息50個基點，市場在短暫跳漲至0.683後迅速回落，符合我們在周一的判斷。

澳聯儲主席洛威今日放出鴿派消息，將需要進一步加息，但不是按照預先設定的路徑，隨著現金利率上升，加息速度放緩的可能性增大。

因此，澳聯儲或在10月的利率政策會議上放緩加息幅度至25個基點

澳元兌美元 AUD/USD—— 日線圖

來源：CMC Markets

  • 澳元在澳聯儲洛威放出鴿派信號後迅速回落，當前價格觸及0.6716，接近震蕩下行通道下軌的低點和7月14日低點0.668
  • 需留意價格是否能成功在0.668附近迎來企穩，若止跌或形成波段的短期反彈，反彈目標可參考0.68。
  • 從盈虧比角度來看更傾嚮於低位的反彈博弈，其風險可控。

 

 

道瓊斯工業指數 DJI


美聯儲副主席佈雷納德在昨日的發言中強調了過度緊縮的風險，助力道瓊斯工業指數昨日在觸及31000附近後迎來反彈，錄得上漲1.36%。市場目前正在等待下周二（9月13日）的8月通脹數據指引，跌勢暫時有所緩解。

道瓊斯工業指數 DJI—— 日線圖

來源：CMC Markets

  • 預計本周將延續短期的震蕩反彈趨勢，上方參考目標為32360。
  • 美聯儲加息75個基點為大概率事件，即使出現反彈後也不能過於樂觀，在加息前市場仍將反復，仍有進一步破位的可能性，因此更傾嚮於短期套利。
  • 後續若破位可參考30000的整數支撐。
  • 隨著9月加息落地，考慮到過度緊縮風險和美國中期大選，市場鷹派情緒料有所消退，或使美股呈現反彈走強趨勢。


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