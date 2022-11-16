美元兌日元暴跌9%失守140後是否意味著開始走熊？澳元兌人民幣或觸及4.8。

隨著日本財務省對日元的連續干預，以及美國CPI超預期降溫等一連串因素刺激，美元兌日元從10月21日的高點151.95連續下跌，11月15日盤中最低跌至137.63，累計跌幅約9%。

從美元兌日元的趨勢來看，自今年3月以來形成的上行結構暫時還未破壞，價格在上行結構趨勢線（圖中黃線）獲得了一定的支撐，該位置也為斐波那契38.2%回撤位。日線級別RSI指標呈現超賣並出現一定背離。技術層面該位置或有一定的反彈修復需求。

而從基本面上看，美聯儲放緩加息的預期點燃了市場的樂觀情緒，然而沒有任何跡象表明美聯儲將進行政策轉向，在前文中我們曾討論過美元指數見頂的條件，即通脹回落到美聯儲2%的目標或之下，在釋放寬鬆信號的時候，而日本央行也始終維持寬鬆的貨幣政策。因此，本周美元兌日元進一步大幅度破位下跌的概率相對較低，預計此處將陷入盤整修復期。

當前美日在亞盤時段一度收復140關口，價格或有進一步的修復空間，關注上方第一阻力143.14。若進一步上探則關注145。

美元兌日元 USD/JPY —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月16日）

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澳元兌離岸人民幣自10月以來呈現連續上漲趨勢，目前價格來到4.77附近。人民幣的走弱也因國內經濟數據的疲軟，出口增速下滑等一系列因素影響。雖然我們看到了美元兌離岸人民幣從7.37的高點回落超3500點，但這不並意味著人民幣自身變強。從人民幣兌其他貨幣例如歐元、英鎊、紐元等均看到處於貶值趨勢。

從近一年多的趨勢來看，澳元兌離岸人民幣始終處於寬幅震盪趨勢。因此澳元兌離岸人民幣能否進一步走強需要關注上方關鍵的阻力區間4.8 – 4.85，若不能形成有效突破恐仍將陷入盤整區間。

澳元兌離岸人民幣 AUD/CNH —— 日線圖

來源：CMC Markets（11月16日）

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